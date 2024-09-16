طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد حريق ضخم في حزام نقل مطاطي ومبنى فرز وتخزين في ميناء أسدود. الحريق خارج عن السيطرة حاليًا، وهناك كمية كبيرة من الدخان تتصاعد في المنطقة.

اندلع حريق ضخم في أحد المباني في ميناء أسدود، مساء اليوم، الإثنين، نتيجة احتراق حزام مطاطي يستخدم لنقل الفوسفات داخل أحد المستودعات؛ وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقمها لم تنجح في السيطرة على الحريق.

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وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان، أن طواقمها تعمل على إخماد حريق ضخم في ميناء أسدود اندلع نتيجة "احتراق حزام مطاطي لنقل الفوسفات داخل مبنى الفرز والتخزين".

وأضافت أن الطواقم لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة على الحريق. وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في المنطقة، وقالت إن طواقم إضافية في طريقها إلى الموقع.

وأوضحت أنه "لا توجد معلومات عن إصابات في الموقع حتى الآن".