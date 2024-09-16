غالانت لنظيره الأميركي: احتمال التوصل لتسوية مع لبنان يتلاشى

أكد غالانت لنظيره الأميركي أن إسرائيل "ملتزمة بإخراج حزب الله من جنوب لبنان، وإعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والمناطق الحدودية سالمين".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن "احتمال التوصل لتسوية في الشمال مع لبنان يتلاشى"، على ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

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وذكرت القناة الإسرائيلية أن غالانت تحدث هاتفيا في ساعات الليل مع وزير الدفاع الأميركي، وقال الوزير الإسرائيلي إن "احتمال التسوية في الشمال يتلاشى ويتراجع، لأن حزب الله مستمر في ربط نفسه بحماس".

وأكد غالانت أن إسرائيل "ملتزمة بإخراج حزب الله من جنوب لبنان، وإعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والمناطق الحدودية سالمين".

وذكرت مصادر مقربة من غالانت أيضا أنه تحدث مع أوستن حول الجهود المبذولة للتوصل إلى الخطوط العريضة لإعادة المختطفين الإسرائيليين من الأسر لدى حماس في غزة.

وأكد غالانت لنظيره الأميركي أن "المؤسسة الأمنية ستواصل ​​العمل على تفكيك حماس، وإعادة المختطفين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة بأي وسيلة".

وبحث غالانت وأوستن أيضا الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وأوضح غالانت أن "إسرائيل أثبتت كيف تتعامل مع المنظمات الإرهابية التي تحاول إلحاق الضرر بها".

يأتي هذا الاتصال الهاتفي بين غالانت وأوستن، قبيل زيارة مبعوث الرئيس الأميركي، عاموس هوكشتاين، التي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات بشأن لبنان مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير غالانت، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حسبما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

وتأتي زيارة هوكشتاين في ظل قلق إدارة الرئيس جو بايدن، من تصاعد الخطاب في الجيش الإسرائيلي، وخصوصا بالقيادة الشمالية فيما يتعلق بشن حرب على لبنان.

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