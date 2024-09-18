الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بمعارك رفح

اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل الجنود الأربعة، وبينهم نائب قائد سرية، وقال إنهم قتلوا نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مبنى بتل السلطان في رفح.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في المعارك البرية في رفح، وبذاك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 714 قتيلا.

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واعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل الجنود الأربعة، وبينهم نائب قائد سرية، وقال إنهم قتلوا نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مبنى بتل السلطان في رفح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مجندة من بين قتلى الجيش في رفح، وهي مسعفة في "الكتيبة 52" وأول مجندة يعلن عن مقتلها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هناك أيضا 5 جنود مصابين بينهم 3 بجروح خطرة أحدهم ضابط في حادث مقتل الجنود الأربعة جنوبي القطاع.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطرة في حادث آخر، وذلك جراء إطلاق قديفة "آر بي جي" على ناقلة جند في مخيم الشابورة برفح.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت بأنها أوقعت قوة من الجيش الاسرائيلي في كمين محكم وقتلت وأصابت جميع أفراد القوة في رفح في وقت سابق.

وفي آخر حصيلة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 714 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومقتل 343 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، أصيب 4448 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2655 إصابة طفيفة و1124إصابة متوسطة و669 إصابة خطيرة.