تقرير: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لتبادل الأسرى تشمل إبعاد السنوار

الإذاعة العامة الإسرائيلية تدعي أن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، تشمل الإفراج عن الأسرى دفعة واحدة وإبعاد يحيى السنوار عن غزة، مع نزع سلاح القطاع وإنهاء الحرب.

قالت الإذاعة العام الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، اليوم الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت للولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا لاتفاقية تبادل أسرى مع حركة حماس، تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، وتوفير ممر آمن لإبعاد رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، إلى خارج القطاع.

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وبحسب التقرير، فإن المقترح الإسرائيلي يشمل "إبعاد السنوار وكل من يرغب بالخروج معه، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، نزع سلاح قطاع غزة، وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة، وإنهاء الحرب" التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت "كان 11" أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، عقد لقاءً مع عائلات الأسرى وأطلعهم على المقترح الجديد. وخلال الاجتماع، أوضح هيرش أن هذه الخطة قُدمت في لقاءاته الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "نظرًا للصعوبات التي يواجهها المفاوضون والضغط الزمني المتعلق بحياة الأسرى، نحن نطرح مقترح ‘خطة بديلة‘ (Plan B) لتسريع العملية والوصول إلى اتفاق بشكل أسرع. سيتحقق ذلك إذا غادر السنوار وانتهت الحرب".

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصادر حضرت لقاءات مع هيرش، أنه تم تسمية هذا العرض بـ"صفقة الممر الآمن". واعتبر المسؤول أن ذلك "سيمكن إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب ومنح القيادة في غزة فرصة للخروج بأمان إلى مكان آمن".