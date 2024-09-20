استطلاع: 60% من الإسرائيليين يؤيدون هجومًا استباقيًا على حزب الله

استطلاع صحيفة معاريف يكشف أن أغلبية الإسرائيليين تدعم شن هجوم استباقي على حزب الله حتى لو كان ذلك بثمن اتساع الحرب إلى مواجهة شاملة، بينما انقسمت الآراء حول إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشر في صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن هجوم استباقي ضد حزب الله حتى لو كان ثمن ذلك توسيع الحرب؛ في المقابل، يرى 20% أن هذه الخطوة خاطئة، في ظل المخاوف من حدوث تصعيد خطير يجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

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وعبّرت غالبية ضئيلة نسبيًا من الجمهور الإسرائيلي (52%)، عن معارضتهم لإقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، واستبداله بعضو الكنيست ورئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر. في حين أيّد 24% هذه الخطوة، وقال 24% إنه ليس لديهم رأي محدد في هذه القضية.

كما أظهر الاستطلاع عدم وجود تغييرات كبيرة في خريطة المقاعد البرلمانية، حيث يستمر الليكود في تصدر المشهد بحصوله على 24 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، في ما يتطابق مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة الأسبوع الماضي.

وفي ما يخص المعسكرات، حصلت كتلة نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 59 للمعارضة من دون القوائم العربية. وبحسب الاستطلاع، فإن حزبًا بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 21 مقعدًا، وهو عدد المقاعد ذاته الذي أظهره الاستطلاع السابق للصحيفة، وذلك على حساب حزبي "الليكود" و"المعسكر الوطني".

خريطة توزيع المقاعد في انتخابات تجرى اليوم بحسب الاستطلاع: الليكود - 24 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 21؛ "ييش عتيد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 14؛ "شاس" - 9؛ "الديمقراطيون" - 9؛ "عوتسما يهوديت" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ الجبهة والعربية للتغيير - 5؛ القائمة الموحدة - 4؛ "الصهيونية الدينية" - 4.