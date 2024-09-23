شهيد لحزب الله وهجمات إسرائيلية تشمل البقاع الشمالي في لبنان

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يحدد كيفية الرد على الهجمات الإسرائيلية، وقال إن الصراع دخل مرحلة جديدة عنوانها معركة "الحساب المفتوح".

أعلن حزب الله، الإثنين، استشهاد أحد عناصره من بلدة عدلون، وذلك جراء الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، في وقت يواصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة تجاه الجليل والجولان.

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واستهدف حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيلية داخل موقع "المرج" بصاروخ موجه أصابها مباشرة، مؤكدا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، كما قال الحزب، إنه استهدف موقعي البغدادي و"معيان باروخ" بالأسلحة الصاروخية، وموقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، معلنا تحقيق إصابات مباشرة في المواقع الثلاثة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يحدد كيفية الرد على الهجمات الإسرائيلية، وقال إن الصراع دخل مرحلة جديدة عنوانها معركة "الحساب المفتوح".

يأتي ذلك، فيما اعترضت الدفاعات الإسرائيلية طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من العراق ودخلت إسرائيل عبر سورية، وذلك في وقت شن سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق حدودية مع لبنان وفي عدة بلدات في الجولان المحتلة والجليل الأعلى والجليل الغربي، لتحذر من رشقات صاروخية ومسيرات أطلت من الأراضي اللبنانية.