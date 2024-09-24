ضابط رفيع في سلاح جو الاحتلال يقول إن حزب الله يتصرف بحذر لأنه يدرك أن إسرائيل لم تستخدم كامل قدراتها بعد. رغم الدمار الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية بلبنان، نفى الضابط وجود "قتل جماعي"، زاعما أن العديد من القتلى من الحزب.

قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله يتصرف بحذر وبدقة لأنه يدرك أننا لم نستخدم جميع قدراتنا بعد". معتبرا أن "حزب الله يدرك أنه لا يزال لديه الكثير ليخسره"، وأنه رغم التصعيد "ما زلنا بعيدين عن حرب شاملة"، فيما هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الشعب اللبناني، متوعدا بمواصلة "ضرب حزب الله".

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وشدد الضابط، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، على أن العمليات الإسرائيلية تعطل قدرة حزب الله على الرد بالشكل الذي يرغب فيه، رغم أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات إطلاق الصواريخ، التي زعم أنها "تضررت بشكل كبير"، مشيرا إلى أن حزب الله يختار التريث قبل التصعيد.

وقال الضابط الإسرائيلي إن "حزب الله يتصرف بحذر وحسابات دقيقة لأنه يدرك أننا لم نستخدم كل قدراتنا بعد، ولم نهاجم بيروت حتى الآن. حزب الله يدرك أنه ما زال لديه الكثير ليخسره، ولذلك، قبل أن يتصرف باندفاع، يفهم أن ذلك لن يكون في مصلحته".

وأضاف "نحن ما زلنا بعيدين عن حرب شاملة. العمليات التي نقوم بها والهجمات تعطل قدرته على الرد بالشكل الذي يرغب فيه"، وأضاف الضابط: "قدرات حزب الله في إطلاق الصواريخ والقذائف لم تنتهِ، لكنها تضررت بشكل كبير. لا يزال لديهم القدرة على الإطلاق باتجاه أراضينا".

واعتبر أنه "حتى الآن، النتائج في عمليات الدفاع الجوي (اعتراض هجمات حزب الله الصاروخية) جيدة ومُرضية، لكننا نحتاج أيضًا إلى سلوك مدني جيد".

وفي تعقيب على المجازر التي ارتكبها الاحتلال في لبنان خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 500 لبناني، قال الضابط: "لا يوجد قتل جماعي - هذا غير صحيح. العديد من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هم من عناصر حزب الله"، وادعى أن الاحتلال هاجم "بناء على مراقبة عملية الإخلاء".

بدوره، قال نتنياهو، في بيان مصور صدر عنه خلال جولة ميدانية أجراها "إحدى قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تلقى إحاطة استخبارية من رئيس الشعبة ومن قائد الوحدة 8200، إن إسرائيل "ستواصل ضرب حزب الله"، مهددا اللبنانيين بتدمير منازلهم.

وأضاف نتنياهو "أقول لشعب لبنان: حربنا ليست معكم، حربنا هي ضد حزب الله. نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية. قلت لكم بالأمس أن تخلوا المنازل التي وضع فيها صاروخًا في صالونكم وقذيفة في كراجكم. من لديه صاروخ في صالونه وقذيفة في كراجه، لن يكون له بيت".