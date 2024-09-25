إسرائيل تطالب بضغوط أميركية لمنع انضمام إيران للحرب

الطلب الإسرائيلي جاء في أعقاب تصريحات الرئيس الإيراني بأن حزب الله لا يستطيع أن يقف بمفرده في مواجهة إسرائيل، والولايات المتحدة تطالب إسرائيل بالامتناع عن هجمات واسعة في لبنان من شأنها دفع إيران للانضمام إلى الحرب

أضرار جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، أمس (Getty Images)

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إيران كي تشارك في الحرب بينها وبين حزب الله، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزكشيان، أمس، بأن حزب الله لا يستطيع أن يقف بمفرده في مواجهة إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بالامتناع عن هجمات واسعة في لبنان من شأنها أن تدفع إيران إلى الانضمام إلى الحرب، فيما يسود "قلق كبير" في الولايات المتحد من استمرار الحرب، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستستمر لعدة أيام أخرى.

واعترضت منظومة "مقلاع داود"، صباح اليوم، صاروخا باليستيا أطلقه حزب الله باتجاه تل أبيب، وقال حزب الله في بيان على "تلغرام" إن الصاروخ من طراز "قادر 1" استهدف مقر الموساد "وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي".‏

وقال الرئيس الإيراني في مقابلة نشرتها شبكة CNN، إن حزب الله يواجه دولة "مسلحة بشكل هائل ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة متفوقة بكثير على أي شيء آخر".

وأضاف أنه "لا يجوز لنا أن نسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى على أيدي إسرائيل"، مضيفا أن "حزب الله لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده. ولا يستطيع حزب الله أن يقف بمفرده في مواجهة دولة تدافع عنها وتدعمها وتسلحها دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية".

وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتطور إلى صراع إقليمي، وهو ما "يمكن أن يكون خطيرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب علينا منع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".