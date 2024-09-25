حزب الله يعلن إطلاق صاروخ بالستي مستهدفا مقرا للموساد قرب تل أبيب

قال حزب الله في بيان مقتضب إن المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيالات كبار مسؤولي الحزب وتفجيرات أجهزة "البيجر" وأجهزة اللاسلكي.

أعلن حزب الله أن المقاومة الإسلامية في لبنان أطلقت صباح يوم الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف صاروخا ‏باليستيا من نوع "قادر 1"، مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.

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وقال حزب الله في بيان مقتضب إن المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيالات كبار مسؤولي الحزب وتفجيرات أجهزة "البيجر" وأجهزة اللاسلكي.

يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منصة الصواريخ التي تم منها رصد إطلاق صاروخ أرض – أرض باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من لبنان بعد دوي صفارات الانذار في منطقة تل أبيب، في خضم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش في بيان "متابعة للإنذارات في منطقة تل أبيب الكبرى ومنطقة شارون، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية".

وشنت إسرائيل الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطائرات الحربية المعادية تشنّ منذ الخامسة فجرا غارات جوية" على مناطق عدة في جنوب لبنان، مؤكدة أن الغارات لم تتوقف خلال الليل وأنها أسفرت عن إصابات، من دون أن تورد أي حصيلة دقيقة.

الى ذلك، أفادت بأن "الطيران المعادي الحربي والمسير" شن غارات استهدفت "مدينة بعلبك وقرى القضاء" الواقع في شرق لبنان عند الحدود مع سوريا، اعتبارا من بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر.

وصعدت إسرائيل ضرباتها منذ الإثنين، وتعلن شن مئات الغارات يوميا على أهداف للحزب في جنوب لبنان وشرقه. في المقابل، يعلن الحزب الرد على هذه الغارات بقصف صاروخي يستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.