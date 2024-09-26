شهداء وجرحى بقصف على البقاع شرقي لبنان وتحركات لـ"هدنة مؤقتة"

دخول اليوم الرابع للحملة العسكرية "سهام الشمال" التي بدأتها إسرائيل الإثنين الماضي، وأدت إلى سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألفا إلى مناطق في عمق البلاد، وإلى الأراضي السورية.

استشهد 12 شخصا وأصيب 9 بجروح متفاوتة جلهم من المدنيين اللبنانيين، فجر الخميس، في قصف إسرائيلي على بلدة الكرك شرقي لبنان، كما اسشتهد 23 من العمال السوريين في العدوان الإسرائيلي على بلدة يونين في البقاع.

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يأتي ذلك، مع دخول اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي الإثنين الماضي على لبنان، وأدى إلى سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح نحو 150 ألفا إلى مناطق في عمق البلاد، وإلى الأراضي السورية.

وتراجعت حدة الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك مع التقارير التي تفيد بإطلاق مبادرة لوقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما.

ويسود المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، هدوء مصحوب بالتوتر، وذلك بعد تراجع وتيرة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

وبعد تقييم الوضع من قبل الجبهة الداخلية وقيادة الشمال، طُلب من سكان صفد والبلدات المجاورة البقاء بالقرب من المناطق المحمية وتجنب التجمعات.

يأتي ذلك، في وقت قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مقترحا لوقف القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله، وتسوية الحدود لإزالة التوتر الدائم بين البلدين.