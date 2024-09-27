الجيش الإسرائيلي ينشر لواءين في قوات الاحتياط عند الحدود اللبنانية

"جرى استدعاء اللواءين الآن بهدف السماح بمواصلة المجهود الحربي واستهداف قدرات حزب الله العسكرية وإنشاء الظروف من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان"* غالانت بصفد: نضرب حزب الله بشدة في الأسابيع الأخيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، الجمعة، عن نشر جنود في قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم لتنفيذ مهمات عملياتية وقتالية في الجبهة الشمالية.

وحسب البيان فإن اللواءين هما "عتصيوني" (6) و"هناحال الشمالي" (228)، وجرى استدعاءهما "في الأيام الأخيرة في إطار تعزيز الجهوزية القتالية في الجبهة الشمالية".

وكان جنود هذان اللواءان وعدة كتائب أخرى في الاحتياط قد انتشروا على طول الحدود الشمالية طوال الحرب، "وجرى استدعاؤهم الآن بهدف السماح بمواصلة المجهود الحربي واستهداف قدرات حزب الله العسكرية وإنشاء الظروف من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان" حسب البيان.

وأضاف البيان أن "فور استدعاء لواءي الاحتياط تم فتح مخازن الطوارئ وتوزيع عتاد لوجستي وأسلحة على الجنود من خلال المنظومة التكنولوجية واللوجستية في القيادة الشمالية".

واعتبر وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال جولة في مدينة صفد، اليوم، أنه "سنصعد جهودنا من أجل ضمان أمن جميع سكان الشمال. ونحن ملتزمون بإعادة أولئك الذيم غادروا بيوتهم بأمان، ومنح سكان صفد الأمن الذي يستحقونه".

وأضاف غالانت "أننا نضرب حزب الله بشدة كبيرة طوال السنة كلها وخصوصا في الأسابيع الأخيرة".

وقال غالانت إن اغتيال قيادة وحدة الرضوان في بيروت، يوم الجمعة الماضي، "كانت عملية دراماتيكية وغيرت الكثير جدا من الأمور، وانتظرنا هذه الفرصة منذ فترة طويلة، ولدينا حساب مفتوح هنا مع جهات كثيرة".