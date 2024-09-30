شهداء في غارة إسرائيلية على بيروت وهجمات على مواقع لحزب الله بالبقاع

هذه هي المرة الأولى التي يشن فيها الجيش الاسرائيلي هجوما داخل العاصمة اللبنانية منذ بدء حزب الله بهجماته ضد شمال إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر دعما لغزة، إذ كانت الغارات في الأيام الأخيرة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة.

استشهد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية، فجر الإثنين، على مبنى سكني في بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، في أول استهداف لقلب العاصمة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في البقاع.

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وهذه هي المرة الأولى التي يشن فيها الجيش الاسرائيلي هجوما داخل العاصمة اللبنانية منذ بدء حزب الله بهجماته ضد شمال إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر دعما لغزة، إذ كانت الغارات في الأيام الأخيرة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ويتواصل لليوم الثامن على التوالي التصعيد على جبهة لبنان، وسط غارات إسرائيلية عنيفة تخلف عشرات الشهداء والجرحى يوميا في مناطق مختلفة من لبنان، في وقت يترقب فيه العالم رد إيران وحزب الله على اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى جانب قادة آخرين.

يأتي هذا في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لشن "عملية برية محدودة" في لبنان، فيما يتواصل نزوح المدنيين عن لبنان، حيث أشارت وحدة مخاطر الكوارث في لبنان إلى عبور 36 ألفاً و188 سوريا و41 ألفاً و307 لبنانيين إلى سورية منذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، في وقت تحذر فيه منظمات أممية ودولية من اندلاع أزمة إنسانية تلوح في الأفق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة شنت، فجر الإثنين، غارات جديدة على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية.

وقال بيان للجيش إن "طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في منطقة البقاع اللبنانية"، مضيفا أن من بين الأهداف "عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها".