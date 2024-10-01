نتانياهو: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا وستدفع ثمنه

نتنياهو يقول إن إيران ارتكبت خطأ جسيما بهجومها على لإسرائيل بـ"مئات الصواريخ"، مشددًا على أن النظام الإيراني سيتحمل عواقب أفعاله. وأشاد بالجهود الدفاعية للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن الهجوم على إسرائيل سيقابل بردٍ صارم.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن "إيران ارتكبت الليلة خطأ جسيمًا وستدفع ثمنه"، وذلك في بيان مصور صدر عنه مع انطلاق جلسة للكابينيت الأمني والسياسي وإلى جواره يجلس رئيس الموساد، دافيد برنياع، عقب مداولات أمنية مغلقة على خلفية الهجوم الواسع الذي شنته إيران على مواقع في إسرائيل.

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وقال نتنياهو "هذا المساء، هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى بمئات الصواريخ. وقد فشل هذا الهجوم. تم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، الذي يُعتبر الأكثر تقدمًا في العالم. أهنئ الجيش على هذا الإنجاز الرائع. كما تم إحباط الهجوم بفضل اليقظة والمسؤولية التي أظهرتموها أنتم - مواطنو إسرائيل. وأشكر الولايات المتحدة على دعمها لجهودنا الدفاعية".

وأضاف "إيران ارتكبت خطًأ كبيرًا الليلة، وستدفع الثمن. النظام في إيران لا يفهم عزيمتنا على الدفاع عن أنفسنا وعزيمتنا على معاقبة أعدائنا. لم يفهم يحيى السنوار ومحمد الضيف ذلك، ولم يفهمه حسن نصر الله وفؤاد شكر، ومن المحتمل أن هناك من في طهران لا يفهم ذلك. لكنهم سيفهمون".

وتابع "سوف نلتزم بالقاعدة التي حددناها: من يهاجمنا سنهاجمه. هذا ينطبق في كل مكان نكافح فيه محور الشر. وهذا صحيح في الضفة الغربية وفي غزة، ولبنان، واليمن، وسورية - وصحيح أيضًا بالنسبة لإيران. نحن نكافح محور الشر في كل مكان، بما في ذلك بواسطة جنودنا الذين يعملون الآن في جنوب لبنان وغزة".

وتابع "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب على قوى النور في العالم أن تتحد وتعمل معًا ضد النظام الظلامي في إيران، الذي هو مصدر الإرهاب والشر في منطقتنا. يجب عليهم الوقوف إلى جانب إسرائيل. لم يكن الاختيار أوضح من قبل بين الاستبداد والحرية، بين الخير والشر".

واعتبر أن "إسرائيل في حالة ازدهار، ومحور الشر في تراجع. سنفعل كل ما يلزم لمواصلة هذا الاتجاه، وتحقيق جميع أهداف الحرب، وأهمها استعادة جميع مختطفينا، وضمان وجودنا ومستقبلنا". وعن العلمية في يافا قال: "كما كان الحال في الهجوم الصاروخي، هناك أيضًا يد متعمدة ودموية تقف وراء هذا الهجوم - وهي تأتي من طهران".