استطلاع: غالبية إسرائيلية تؤيد صفقة تبادل أسرى مقابل وقف الحرب على غزة

تطرق الاستطلاع إلى إقامة مستوطنات في غزة، إذ عبر 51% عن معارضتهم لذلك مقابل 33% الذين أيدوا ذلك و16% قالوا إنهم لا يعرفون.

أبدى 71% من الإسرائيليين تأييدهم لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف الحرب على قطاع غزة؛ وذلك في استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية.

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ومقابل ذلك، قال 15% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعارضون ذلك، و14% الذين ذكروا أنهم لا يعرفون.

وتطرق الاستطلاع إلى إقامة مستوطنات في غزة، إذ عبر 51% عن معارضتهم لذلك مقابل 33% الذين أيدوا الاستيطان في القطاع، بينما أجاب 16% بأنهم لا يعرفون.

وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، اعتبر 48% أن إسرائيل حققت انتصارا كاملا أو جزئيا بالحرب في الشمال، بينما قال 31% إن أيا من الطرفين لم ينتصر و16% الذين ذكروا أن القتال انتهى بفشل إسرائيل و5% قالوا إنهم لا يعرفون.

وحول الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نفتالي بينيت على ثقة 39% من المشاركين في الاستطلاع مقابل 33% لبنيامين نتنياهو.

وبين نتنياهو ويائير لبيد حصل الأول على 36% مقابل 28% للأخير، أما بين نتنياهو وبيني غانتس حصل الأول على 35% مقابل 30% للأخير، بينما بين نتنياهو وغادي آيزنكوت حصل الأول على 35% مقابل 33% للأخير.