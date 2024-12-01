الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الصاروخ قبل دخوله أجواء البلاد، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

تفعيل صافرات الإنذار في وسط البلاد، بأعقاب إطلاق صاروخ من اليمن (Getty Images)

أعلنت الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن، حيث دوت صافرات الإنذار في وسط البلاد ومنطقة تل أبيب.

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق في وسط البلاد، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الصاروخ قبل دخوله أجواء البلاد، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

يشار إلى أن هذه أول مرة يعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه البلاد، منذ إعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتراض صاروخ فوق منطقة البحر الميت ووادي عربة، قائلا إنه "أُطلق من اليمن".

وأعلن الحوثيون، استهداف بصاروخ باليستي فرط صوتي، قاعدة "نيفاطيم" الجوية في منطقة النقب جنوب إسرائيل.

وأطلق الحوثيون في اليمن على مدى الأشهر الماضية صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل، التي ردت بتوجيه ضربات إلى مناطق يسيطرون عليها.

ومنذ تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مما أثر بشكل سلبي على حركة التجارة العالمية.

وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى هناك، نصرة لقطاع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.