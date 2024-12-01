نتنياهو: نتابع ما يحدث في سورية... مصمّمون على حماية مصالحنا الحيوية وإنجازات الحرب

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو، اليوم الأحد، برفقة وزير أمنه يسرائيل كاتس، في قاعدة "تل هشومير" العسكريّة، حيث التقى بعناصر في سلاح المدرّعات بالجيش.

أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "تتابع ما يحدث في سورية"، وهي مصمّمة على حماية ما وصفها بـ"المصالح الحيوية، وإنجازات الحرب".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو، اليوم الأحد، برفقة وزير أمنه يسرائيل كاتس، في قاعدة "تل هشومير" العسكريّة، حيث التقى بعناصر في سلاح المدرّعات بالجيش.

وقال نتنياهو: "نحن هنا مع مجنّدين جدد في سلاح المدرعات، وهناك زيادة كبيرة في التعبئة، وهناك روح عظيمة، وهذه الروح ملك لجيل النصر، ونحن ننتصر"، على حدّ قوله.

وأضاف: "في الوقت ذاته، نحن نتابع بشكل مستمرّ ما يحدث في سورية، ونحن مصمّمون على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، والحفاظ على إنجازات الحرب".

وتابع نتنياهو: "بهذا المعنى، فإننا نقوم أيضًا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (مع لبنان) بحزم شديد، وأي انتهاك يقابَل على الفور بردّ قويّ من الجيش الإسرائيلي".

وقال: "هكذا كان الأمر، وهكذا سيكون، وسوف نستمرّ في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وشارك في الزيارة التي أجراها نتنياهو، رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لنتنياهو وآخرين.