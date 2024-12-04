محامي فيلدشتاين: موكلي قرر التوقف عن التضحية بنفسه من أجل نتنياهو

المحامي: "فيلدشتاين لم يقل إن نتنياهو أوعز بإخراج الوثيقة إلى وسائل إعلام أجنبية، وإنما هو علم بشأن الوثيقة وبشأن إخراجها إلى وسائل إعلام. ويجلس في مكتب رئيس الحكومة شخصا تعالت صورة له طوال سنين أنه لا يقول الحقيقة"

قال المحامي عوديد سابوراي، الذي يمثل المتهم المركزي في قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، إن موكله سيتوقف عن التضحية بنفسه من أجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال سابوراي خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء، إنه "كانت هناك مرحلة في التحقيق قرر فيها التوقف عن المخاطرة بنفسه وإلحاق الضرر بنفسه من أجل رئيس الحكومة ومكتبه".

وتطرق سابوراي إلى إفادة فيلدشتاين التي جاء فيها أن نتنياهو كان على علم بتسريب الوثيقة السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، وقال إن "فيلدشتاين لم يقل إن نتنياهو أوعز بإخراج الوثيقة إلى وسائل إعلام أجنبية، وإنما هو علم بشأن الوثيقة وبشأن إخراجها إلى وسائل إعلام".

وأضاف سابوراي، في تلميح إلى سلوك نتنياهو، أنه "يجلس في مكتب رئيس الحكومة شخصا تعالت صورة له طوال سنين أنه لا يقول الحقيقة"، وشدد مجددا على أن نتنياهو علم بالنشر في "بيلد"، وقال إن "فيلدشتاين ساعد في إخراج المعلومات كي تدرك عائلات المخطوفين وجود مشكلة في المفاوضات" حول اتفاق تبادل أسى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفيما يتعلق بضلوع مستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، في القضية، قال سابوراي إن "أوريخ هو شريك كامل في العلم والفعل، وتوجد أدلة قاطعة على ضلوعه. وأوريخ هو شريك فيلدشتاين وأعطاه نصائح. وبحسب إدراك فيلدشتاين، فإن أي شيء يقوله أوريخ هو باسم رئيس الحكومة ولذلك هو عمل بتكليف وصلاحية".

وحول نقل فيلدشتاين إلى زنزانة مراقبة لمنعه من الانتحار، قال سابوراي إن "فيلدشتاين لم يحاول الانتحار، وهذا هراء مطلق".

وأفادت "كان" بأن فيلدشتاين اعترف خلال التحقيق معه بكشف الوثيقة وقال إنه "تحدثت مع نتنياهو عن الوثيقة السرية"، وناقض بذلك ادعاء نتنياهو بأنه علم بأمر الوثيقة من وسائل الإعلام.

وأضاف فيلدشتاين في إفادته أنه أبلغ نتنياهو بشأن الوثيقة السرية قبل يومين من تسريبها إلى صحيفة "بيلد"، حسب "كان" التي أشارت إلى أن نتنياهو لم يستدع للإدلاء بإفادة بهذا الخصوص.

ونسبت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد فيلدشتاين تهمة تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة في مجال التجسس الخطير وعقوبتها القصوى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات بحيازة معلومة سرية وعرقلة إجراءات المحكمة.

إلا أن قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، علاء مصاروة، قال أمس إنه وجد "ضعفا في الأدلة" المتعلقة بالمخالفة المنسوبة لفيلدشتاين حول تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وقرر لاحقا الإفراج عن فيلدشتاين وتحويله إلى الحبس المنزلي.