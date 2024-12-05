رئيس الشاباك الأسبق: نتنياهو طلب التنصت على قيادات بارزة؛ رئاسة الحكومة: جهات تحاول الانقلاب

رئيس الشاباك الأسبق يكشف عن طلب نتنياهو بالتنصت على شخصيات بارزة لمنع تسريبات أمنية، وقال إنه رفض ذلك؛ فيما رد نتنياهو باتهام جهات إنفاذ القانون بالسعي لتنفيذ انقلاب عبر تحقيقات مسيّسة؛ وادعى أنه تصرف "وفقًا للقانون وتوصيات المستويات القانونية".

كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يورام كوهين، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب منه استخدام أدوات تجسس على وزراء وكبار القادة الأمنيين المشاركين في حدث أمني حساس، خوفًا من تسريب المعلومات.

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جاء ذلك في مقابلة أجراها كوهين مع الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، وقال كوهين: "أنتم تقولون تنصت، أما أنا بأقول إنه طلب استخدام أدوات (خاصة) ضد كل من هو شريك في السر".

وأوضح كوهين أن نتنياهو كان "يخشى من تسرب معلومات حساسة وطلب مني أن أستخدم أدواتي الأمنية لمراقبة كل من هو شريك في السر من قبل جهاز الشاباك، وإذا تبين تسربت أي معلومات أن يتم التعامل مع الموقف". وعندما سُئل عما إذا كان نتنياهو قد طلب منه التنصت على المكالمات الهاتفية، أجاب: "من جملة الأمور".

واعتبر كوهين أن هذا الطلب يعكس التدابير التي قد يلجأ إليها نتنياهو في أزمات اجتماعية وسياسية، مضيفًا: "إذا قررت مجموعة من الناس الاحتجاج، قد يطلب رئيس الحكومة من رئيس الشاباك استخدام الأدوات الأمنية المتاحة".

وفي رده على تصريحات رئيس الشاباك الأسبق، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن كوهين، الذي وصفه بـ"مدعي البراءة"، "يشارك في خضم حملة إعلامية سياسية، يحاول خلق ‘فضيحة‘ مفبركة". وأضاف أن نتنياهو "طلب حماية سرية معلومات دولة حساسة، وعمل وفقًا للقانون وتوصيات المستويات القانونية دون المساس بحقوق أي شخص".

وشدد البيان على أن "التهديد الحقيقي على الديمقراطية في إسرائيل لا يأتي من المنتخبين، بل من بعض الجهات في أجهزة إنفاذ القانون (الأجهزة الأمنية والقضائية) التي ترفض قبول حكم الشعب وتسعى لتنفيذ انقلاب على السلطة من خلال تحقيقات سياسية غير منضبطة، وهو أمر غير مقبول في أي ديمقراطية".

وفي السياق ذاته، عبر كوهين عن قلقه العميق إزاء تصرفات نتنياهو خلال الحرب، مشيرًا إلى أن "هناك مشكلة كبيرة في الوعي العام، حيث إذا تم خلق جو من 'الهندسة الإعلامية' التي تحمل المسؤولية الكاملة لما حدث في 7 أكتوبر على القيادة العسكرية فقط". واعتبر أن ذلك "يؤدي إلى نشوء نظريات مؤامرة، وهو ما يعمل عليه بعض المقربين من نتنياهو".