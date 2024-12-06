الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا قرب معبر حدودي بين سورية ولبنان

الجيش الإسرائيلي يدعي في بيان أن الموقع الذي تم قصفه في الأراضي السورية يستخدم لنقل أسلحة إلى حزب الله: "هذا الهجوم يدعم عمليات الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، باستهداف وحدة تعزيز قوة حزب الله المسؤولة عن نقل الأسلحة"

هجوم إسرائيل في منطقة المزة في دمشق، الشهر الماضي (توضيحية - Getty Images)

قصف الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، موقعا في الأراضي السورية بالقرب من معبر حدودي مع لبنان، بزعم أنه "محور لنقل أسلحة لحزب الله"، بحسب بيان صادر عن الجيش اليوم، الجمعة.

ويقع المكان الذي قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في منطقة القصير وجرى قصفه بثلاثة صواريخ من الجو.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "هذا الهجوم هو دعم آخر لعمليات الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، التي تهدف إلى استهداف الوحدة 4400، وحدة تعزيز قوة حزب الله المسؤولة عن نقل الأسلحة".

وتابع أن "هذا الهجوم يشكل جزءا آخر لجهود الجيش الإسرائيلي لاستهداف نقل أسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية".

وهدد البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ولن يسمح بترميم حزب الله".