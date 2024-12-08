الجيش الإسرائيلي يحتل المنطقة العازلة في الأراضي السورية

الكابينيت السياسي - الأمني الإسرائيلي صادق بالإجماع الليلة الماضية على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان غير المحتل وإنشاء منطقة عازلة* "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن هذه المنطقة العازلة كذراع تنفيذية، تمامًا كما هو الحال في لبنان"

توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر "مطلعة".

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليًا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل؛ وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان" المحتل.

والليلة الماضية، صادق الكابينيت السياسي - الأمني الإسرائيلي بالإجماع على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان المحرر وإنشاء منطقة عازلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن هذه المنطقة العازلة كذراع تنفيذية، تمامًا كما هو الحال في لبنان".

وأفادت القناة بأن "اقتراح احتلال جبل الشيخ السوري قدمه وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بناء على خطة وضعت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وذكرت أنه "في الليلة الماضية، عندما أدركت القيادة في إسرائيل أن نظام الأسد قد انهار، دخل الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأ في تنفيذ العمليات العسكرية لتطبيق الخطة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات وحدة الكوماندوز "شلداغ" هي التي احتلت قمة جبل الشيخ السوري، اليوم.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جولة في الجولان المحتل، اليوم، إنه "أوعزت أمس للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة عازلة وعلى مواقع السيطرة القريبة منه".

وأضاف أنه "سيطرت على هذه المنطقة قرابة 50 عاما منطقة عازلة اتُفق عليها في العام 1974، من خلال اتفاق فصل القوات. وهذا الاتفاق انهار، والجنود السوريون غادروا مواقعهم".