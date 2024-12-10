اعتقال شاب من زيمر بزعم تنفيذه عملية دهس في بني براك

الشرطة تعتقل شابا عربيا من بلدة زيمر وتدعي أنه نفذ عملية دهس في بني براك أسفرت عن إصابة شاب بجراح طفيفة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا عربيا إثر ضلوعه بحادث طرق وقع اليوم، الثلاثاء، في مدينة بني براك، وأسفر عن إصابة شخص بجراح طفيفة، بزعم أنه نفذ الحادث عمدا بدوافع "قومية".

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وعلم أن المعتقل هو مواطن عربي في العشرينات من عمره من قرية زيمر في منطقة المثلث؛ وبعيد الحادث قدّرت الشرطة أنه حادث طرق، لتبدل روايتها لاحقا وتدعي أنه هجوم متعمد.

وكانت مركبة قد دهست أحد المارة في شارع هشومير في بني براك، حيث هرعت الشرطة إلى المكان وألقت القبض على السائق المشتبه به، وادعت أن التحقيقات الأولية أظهرت "خلفية قومية".

وأسفر الحادث عن إصابة شاب (21 عاما)؛ ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت له الإسعافات ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة طفيفة إثر إصابته في الأطراف والظهر.

وقالت الشرطة إن المشتبه به فر هاربا من المكان عقب الدهس، وبعد مطاردته من قبل وحدة الدراجات النارية تم القبض عليه في موقف سيارات تحت الأرض قريب من المكان.

وادعت الشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن "السائق قد صعد على الرصيف وقام بدهس الضحية عمدًا، ثم استمر في القيادة حتى تم توقيفه من قبل الشرطة".

وقالت الشرطة إن قواتها "منتشرة بشكل واسع لتعزيز الأمن في المنطقة، وتعمل في الموقع لجمع مزيد من الأدلة بما في ذلك جمع الشهادات والتسجيلات من المكان".