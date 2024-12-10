تقرير: التوغل العسكري الإسرائيلي بسورية وصل لحوالي 25 كيلومترا من دمشق

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، التوغل في الأراضي السورية، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، قولها إن "التوغل العسكري لجيش الاحتلال في سورية وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق".

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، التوغل في الأراضي السورية، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، قولها إن "التوغل العسكري لجيش الاحتلال في سورية وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق".

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وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "لقد شوهد توغل دبابات إسرائيلية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وكنا سعداء بسقوط الطاغية ولكن المحزن أن كافة مقدرات الجيش السوري تدمر والأراضي السورية تستباح".

وأضاف مدير المرصد السوري: استهدفت إسرائيل قطع عسكرية تابعة لجيش سوريا المستقبل ودمرتها بشكل كامل، 60 غارة جديدة منذ أمس وحتى صباح الثلاثاء، 310 غارات منذ سقوط نظام الطاغية وحتى الآن في كامل الأراضي السورية مطارات ومستودعات في أطراف دمشق غرب السلمية في القلمون كلها دمرت".

ودوت انفجارات صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية، وذلك ضمن سلسلة استهدافات تقول إسرائيل إنها تسعى من خلالها لتدمير أسلحة النظام السوري السابق.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على دمشق، وسط تحليق طيران استطلاع إسرائيلي متواصل في سماء العاصمة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش ما زال يعمل فقط في المنطقة العازلة التي تبعد نحو 30 كلم عن دمشق.

واستغل الجيش الإسرائيلي انسحاب قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من مواقعها العسكرية ليتوغل في مناطق إستراتيجية بمحافظة القنيطرة جنوب سورية.

وتدار المنطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، مما يجعل التوغلات فيها خرقا لهذه الاتفاقية، إلا أن إسرائيل تبرر تحركاتها بالضرورات الأمنية.

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