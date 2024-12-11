إصابة 3 مستوطنين بنيران فلسطينية بعد محاولتهم اقتحام قبر يوسف

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوطنين الثلاثة كانوا في طريقهم لاقتحام قبر يوسف، حيث استهدفهم مقاومون بالرصاص، ما أدى لإصابتهم بجروح لم تعرف طبيعتها.

أصيب 3 مستوطنين صباح اليوم الأربعاء، بجروح متفاوتة، وذلك بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار على مركبتهم خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوطنين الثلاثة كانوا في طريقهم لاقتحام قبر يوسف، حيث استهدفهم مقاومون بالرصاص، ما أدى لإصابتهم بجروح لم تعرف طبيعتها.

وهرب المستوطنون من المكان بعد إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى "هداسا" للعلاج.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل 3 إسرائيليين متدينين بعد دخولهم قبر يوسف دون تنسيق مع قوات الجيش.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أحرقوا مركبة لمستوطنين في قرية عورتا قضاء نابلس.

ويشكل قبر يوسف بؤرة توتر في المنطقة على ضوء اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المستمر للمكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من اعتداءات واستفزازات متكررة.

وكان قبر يوسف الذي يقع شرقي مدينة نابلس في السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع "يهودي مقدس" في أعقاب نكسة عام 1967.