استطلاع: الليكود متصدّرا ونتنياهو يتساوى مع بينيت في الأنسب لمنصب رئيس الحكومة

إذا ما أُجريت انتخابات اليوم، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيكون في الصدارة بـ25 مقعدا، فيما يحلّ "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس ثانيا بـ19 مقعدا.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، أن حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتصدّر نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل، إذا ما أُجريت اليوم، فيما يتساوى هو ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، في مسألة أيّ منهما الأنسب لتوليّ المنصب.

وبحسب استطلاع، نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، الخميس، فإنه إذا ما أُجريت انتخابات اليوم، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيكون في الصدارة بـ25 مقعدا، فيما يحلّ "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس ثانيا بـ19 مقعدا.

ويأتي حزب "ييش عتيد" الذي يقوده رئيس المعارضة، يائير لبيد ثالثا، ويحصل على 16 مقعدا في الاستطلاع، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 13 مقعدا.

ويحصل حزب "الديمقراطيون (حزب العمل- ’ميرتس’)" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدًا، وبينما يحصل "شاس" بقيادة أرييه درعي على 9 مقاعد.

ويحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرّف إيتمار بن غفير على 9 مقاعد، فيما تحصل "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد.

وبيّنت النتائج أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة.

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة

وفي ما يتعلّق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق نتنياهو على كلّ من غانتس ولبيد، غير أن بينيت يتساوى معه بحسب رأي المشاركين في الاستطلاع.

وفي مقارنة بين بين نتنياهو وغانتس، رأى 39% من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو، هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما قال 29% إن غانتس هو الأنسب، بينما أجاب 22% بأن لا أحد منهما مناسب لهذا المنصب، وأجاب كذلك 4% بـ"لا أعرف".

ويتقدّم نتنياهو بنسبة 40% مقابل لبيد الذي رأى 27% من المشاركين في الاستطلاع أنه الأنسب لتولّي المنصب، فيما قال 29% إن كلاهما غير مناسب للمنصب، وأجاب 4% بـ"لا أعرف".

أما في حال السؤال عن أيّهما أنسب لتولي المنصب من نتنياهو وبينيت، فقد تساوى كلاهما، بنسبة 37%، لكل منهما،

وأجاب 22% بأن كلاهما غير مناسب للمنصب، وكانت إجابة 4% هي "لا أعرف".