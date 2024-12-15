اعتقال شخص قرب القدس مع استمرار البحث عن آخر إثر بلاغات عن "عملية محتملة"

شهدت منطقة القدس استنفارًا أمنيًا كبيرًا، الأحد، عقب تلقي بلاغات حول "مخطط لتنفيذ عملية". واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا به قرب مفرق اللطرون، بينما تواصل البحث عن مشتبه آخر.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، "مشتبه به" عن مفترق اللطرون قرب مدينة القدس المحتلة وحولته إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العان (الشاباك)، وذلك عقب استنفار أمني في المنطقة في ظل تقارير إسرائيلية عن رصد مركبة تقل أشخاص يعتزمون تنفيذ عملية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم تعرف هوية المعتقل بعد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن قواتها "نشرت حواجز تفتيش على الطرق بعد تلقي إنذار بخصوص مركبة مشبوهة. تم إيقاف المركبة وسائقها قرب مفرق اللطرون من قبل أفراد شرطة السير، حيث جرى تفتيش المركبة بواسطة خبير متفجرات لإزالة الشبهات".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن أجهزة الأمن تلقت معلومات بشأن وجود شخصين يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ "عملية مسلحة" ضد أهداف إسرائيلية. وجرى استدعاء قوات كبيرة إلى المنطقة، بما في ذلك وحدات خاصة وفريق "تاكيلا" التابع للشاباك.

ورغم الإعلان عن اعتقال أحد المشتبه بهم، ذكرت القناة أن "الحدث الأمني لم ينتهِ بعد"، فيما تستمر عمليات البحث عن "مشتبه به آخر"، وأشارت إلى أن الشرطة توصي السائقين بتجنب شارع رقم 1 في هذه المرحلة.

وأفادت القناة بأنه "لا يشتبه في هذه المرحلة في تورط الشخص المعتقل في نشاط أمني معادٍ، بل يشتبه في قيامه بنقل فلسطينيين لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل في إسرائيل. وأوضحت أن المعتقل يخضع للاستجواب في محاولة لاستخلاص المزيد من التفاصيل.

وأشارت قنوات إسرائيلية على منصة "تليغرام" إلى أن الحديث عن "خلية مخربين خرجت بلدة صور باهر" المقدسية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وادعت أنه تم رصد عملية نقل أسلحة إلى المركبة التي تم اعتقال سائقها الذي كان بمفرده.

وفي وقت سابق، شرعت قوات الأمن الإسرائيلية بتنفذ عمليات تمشيط واسعة مع إقامة حواجز على شارع رقم 1 المؤدي إلى مدينة القدس، وسط استنفار أمني في ظل تقارير أولية أشارت إلى "مخاوف من عملية أمنية" محتملة.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") قد أشارت إلى تلقي بلاغات عن رصد "خلية مخربين"، على حد تعبيرها، في منطقة القدس؛ وذكرت أن الشاباك نشر قواته في المنطقة فيما شاركت الطائرات المروحية في عمليات البحث لتحديد موقع المركبة.