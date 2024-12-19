إسرائيل تقصف صنعاء والحديدة والحوثيون يطلقون صاروخا على تل أبيب

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة غارات تستهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في اليمن.قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نفذنا غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية حوثية في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية في صنعاء">

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة في اليمن، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي تجاه تل أبيب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في اليمن.

ووصفت وسائل إعلام حوثية الهجوم الإسرائيلي على اليمن بالعدوان.

وذكرت مصادر يمنية أن العدوان الإسرائيلي أوقع 9 شهداء جراء غارات على الحديدة ورأس عيسى.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي إن القصـف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب.

وأكد أن مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نفذنا غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية حوثية في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية في صنعاء"، على ما جاء في البيان.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن الهجمات استهدفت مواقع للحوثيين، بما في ذلك ميناء رأس عيسى النفطي الذي تعرض لقصف سابق في سبتمبر/أيلول الماضي، بالإضافة إلى محطات كهرباء في مناطق جنوب وشمال العاصمة.

وأكدت أن الغارات شملت مواقع في مدينة الحديدة، منها الميناء والمنشآت النفطية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجوم على اليمن مخطط له منذ أسابيع.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه صدق على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمن.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

ونشرت منصات إعلامية صورا قالت إنها لأضرار في منطقة تل أبيب الكبرى جراء سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية التي تطلقها القبة الحديدية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.