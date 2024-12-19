بن غفير عند حدود غزة: تشجيع هجرة الفلسطينيين الطوعية هو الخطوة المطلوبة

بن غفير يعتبر خلال جولة قرب محور "نيتساريم": "ينبغي إعادة المخطوفين من خلال الاستيطان في قطاع غزة كله، وتشجيعنا الهجرة. يحظر تنفيذ الخطوة البائسة بالخروج من محور نيتساريم، وهذا سيضر بأمن سكان إسرائيل"

بن غفير عند حدود غزة، اليوم (المتحدث باسم بن غفير)

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال جولة نظمتها منظمة "نِحالا" الاستيطانية عند حدود قطاع غزة وبالقرب من محور "نيتساريم" اليوم، الخميس، أنه "ينبغي إعادة المخطوفين من خلال الاستيطان في قطاع غزة كله، وتشجيعنا الهجرة" للفلسطينيين.

وادعى بن غفير أنه "نتذكر جيدا ماذا حدث عندما خرجنا من (مستوطنة) نيتساريم وإلى أي كارثة قاد هذا الأمر، لقد قاد إلى 7 أكتوبر، ونحن نعلم أيضا أنهم يتحدثون الآن عن صفقة يمكن أن تشمل هذه الخطوة البائسة بالخروج من محور نيتساريم، الأمر الذي سيشكل خطرا على أمن إسرائيل ويمنح أعداءنا صورة انتصار".

وزعم أن "تشجيع الهجرة الطوعية هو الخطوة المطلوبة. ونحن نقف هنا ونقول بصورة واضحة: يحظر تنفيذ هذه الخطوة البائسة بالخروج من محور نيتساريم، وهذا سيضر بأمن سكان إسرائيل".

وتابع بن غفير أنه "أتوجه إلى رئيس الحكومة وأقول بصورة واضحة: هذا ليس جيدا، وهذا سيئ جدا، وهذا خطير جدا وهذه صورة انتصار لأعدائنا ويحظر أن نمنحها".

وزعمت عضو الكنيست من حزب بن غفير، ليمور سون هار ميلخ، أنه "من الأماكن التي خرج منها قتلة نفذوا فظائع غير مسبوقة بشعب إسرائيل، سيكون بمساعدة الرب استيطان يهودي متشعب وواسع. وهذه ستكون الرؤية المتفائلة الوحيدة التي بإمكانها عزاء شعبنا، والاستيطان هو الطريق لضمان العدالة والأمن لإسرائيل".