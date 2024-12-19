كاتس يطالب باستكمال تحقيقات الجيش في 7 أكتوبر ويمنع تعيين قادة جدد

طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستكمال تحقيقات هجوم 7 أكتوبر قبل نهاية يناير المقبل، معلنًا تعليق تعيين قادة جدد حتى تسلمه نتائج التحقيقات ودراستها، في خطوة ربما تمهد لإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي.

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته لرئيس الأركان، هرتسي هليفي، بضرورة استكمال جميع التحقيقات حول هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ونقل التحقيقات المكتملة إليه.

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وقال كاتس في بيان صدر عن مكتبه إن على الجيش الإسرائيلي "إنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن لعرضها على عائلات الضحايا والرأي العام في إسرائيل، بهدف استخلاص الدروس والعبر المطلوبة"، على حد تعبيره.

كما أعلن كاتس أنه أخطر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، بأنه "لن يوافق على تعيين قادة جدد في الجيش حتى يتسلم التحقيقات، ويدرس نتائجها وتأثيرها المحتمل على المرشحين للترقيات"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب وزير الأمن.

يأتي ذلك فيما ترفض الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت وتزامنت مع هجوم حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وعوضا عن ذلك، تسعى إلى تشكيل لجنة سياسية.

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