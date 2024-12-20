نتنياهو سيتغيب عن مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز خشية اعتقاله

صحيفة بولندية تنقل عن نائب وزير الخارجية البولندي قوله "إننا ملتزمون باحترام قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". ويتوقع أن يمثل إسرائيل في المراسم وزير الخارجية، غدعون ساعر، أو وزير التربية والتعليم، يوآف كيش

سيمتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن المشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز، خشية اعتقاله في أعقاب مذكرة الاعتقال ضده الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "ريجبوسبوليتا" البولندية اليوم، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية البولندي، فلاديسلاف برتوشفسكي، المسؤول عن تنسيق المراسم التي ستقام في 27 كانون الثاني/يناير المقبل، قوله "إننا ملتزمون باحترام قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ويتوقع أن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز العديد من قادة الدول، فيما قدرت الصحيفة البولندية أن يمثل إسرائيل وزير خارجيتها، غدعون ساعر، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، سيمثل إسرائيل في المراسم.

وأفادت الصحيفة البولندية بأن إسرائيل لم تطلب مشاركة نتنياهو في المراسم، وأن الإسرائيليين يعلمون كيف سيكون رد فعل وارسو إذا وصل نتنياهو إلى بولندا.

وليس متوقعا أن يشارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في هذه المراسم، علما أن سلفه، رؤوفين ريفلين، شارك في مراسم الذكرى السنوية الـ75 لتحرير أوشفيتز.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكراتي اعتقال دوليتين ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بنهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وشملت تهمة تجويع الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت كل من إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلاندا وليتوانيا وسلوفانيا أنها ستعتقل نتنياهو في وصل إلى أراضيها، وقال رئيس الوزراء البلجيكي المنتهية ولايته، ألكسندر دي كرو، إنه "لا يمكننا تطبيق معايير مزدوجة".

ويتوقع أن يحضر مراسم إحياء الذكر لتحرير أوشفيتز زعماء دول عديدة، بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وملك إسبانيا فيليب السادس، وملك بريطانيا تشارلز، والرئيس الألماني، فرانك فولتر شتاينماير، ورئيس هنغاريا، تاماس سوليوك.

ووجهت بولندا دعوة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لحضور المراسم، لكن يتوقع أن ينوب عنه نائبه، جي دي فانس أو وزير الخارجية في إدارته، ماركو روبيو، حسبما أفادت الصحيفة البولندية.