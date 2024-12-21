سقوط صاروخ باليستي في تل أبيب أطلق من اليمن.. تسجيل إصابات طفيفة

أدى سقوط الصاروخ إلى إصابة 16 شخصًا بجروح طفيفة، معظمهم نتيجة تطاير شظايا زجاج النوافذ التي تحطمت في المباني المجاورة بفعل قوة الانفجار.

سقط صاروخ باليستي، فجر اليوم السبت، كان قد أُطلق من اليمن في مدينة تل أبيب، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "فشل في اعتراض الصاروخ" رغم محاولات اعتراضه.

وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة 16 شخصًا بجروح طفيفة، معظمهم نتيجة تطاير شظايا زجاج النوافذ التي تحطمت في المباني المجاورة بفعل قوة الانفجار.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن "قوتنا الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي ‘فلسطين 2‘".

وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي على يافا أصاب هدفه بدقة، ومنظومات العدو الاعتراضية فشلت في التصدي له، وبعملية يافا النوعية نحيي أبناء شعبنا الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مؤكدين على المواجهة والتحدي للعدو".

وأكمل الحوثيون في بيانهم إننا "نحيي مجاهدي غزة وعملياتهم البطولية المستمرة ضد العدو ونؤكد استمرارية مساندتهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار، عمليتنا على يافا تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد".

وكان قد شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة في اليمن، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي تجاه تل أبيب وسقط على مدرسة في منطقة "رمات غان".

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة غارات استهدفت العاصمة، فجر الخميس، صنعاء ومحافظة الحديدة في اليمن. ووصفت وسائل إعلام حوثية الهجوم الإسرائيلي على اليمن بالعدوان.

وذكرت مصادر يمنية أن العدوان الإسرائيلي أوقع 9 شهداء جراء غارات على الحديدة ورأس عيسى.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي إن القصـف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب.

وأكد أن مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

فجر الخميس: صاروخ حوثي يصيب مدرسة في رمات غان

وفي سياق متصل، كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

وتعرضت مدرسة في "رمات غان"، قرب تل أبيب، إلى أضرار بالغة. ونشرت منصات إعلامية صورا قالت إنها لأضرار جراء سقوط شظايا من جراء الصواريخ الاعتراضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وتبين لاحقًا أن الرأس المتفجر للصاروخ اليمني أصاب المدرسة في" رمات غان" بشكل مباشر، فيما تساقطت شظايا صاروخ اعتراضي قرب مبنى الكنيست في القدس.

وأعلن الكنيست في بيان مقتضب أن "قطعتين صغيرتين من شظايا صاروخ اعتراضي سقطتا في محيط المبنى وخارجه، دون أن تسفر عن أضرار".