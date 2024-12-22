أجهزة الأمن الإسرائيلية تُوصي المستوى السياسيّ بمهاجمة إيران ردّا على هجمات الحوثيين

أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية المستوى السياسيّ، بمهاجمة إيران، ردّا على الهجمات التي ينفّذها الحوثيون من اليمن، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، مساء الأحد.

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إن تل أبيب ستعمل ضدّ الحوثيين ("أنصار الله") باليمن، ولكن "ليس بمفردها"، مضيفا في مقطع مصوّر: "تماما كما تصرفّنا بقوة ضدّ أذرع محور الشرّ الإيرانيّ، فإننا سنعمل ضد الحوثيين"، على حدّ وصفه.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، فقد أوصى رئيس الموساد، دافيد برنياع، المستوى السياسيّ بمهاجمة إيران، وعدم استهداف الحوثيين، ردا على عمليات الإطلاق بالصواريخ والمسيّرات التي ينفّذها الحوثيون ضدّ إسرائيل.

ووفق التقرير، فقد قال برنياع في مناقشات جرت خلال الأيام الأخيرة بشأن هذه القضية: "عليك أن تتجه نحو الرأس، صوب إيران".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن مشاورات تُجرى في إيران "بشأن احتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي"، كما أكدت أن قيادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أوصت بوجوب مهاجمة إيران.

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