كاتس يهدد حزب الله: إذا انتهك وقف النار "سنسحق رأسه"

وزير الأمن الإسرائيلي يتوعد حزب الله بـ"سحق رأسه" إذا انتهك وقف إطلاق النار أو أعاد بناء قدراته التي تهدد إسرائيل من الجنوب اللبناني، وذلك خلال جولة ميدانية في موقع عسكري لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن إسرائيل سترد بقوة إذا انتهك حزب الله وقف إطلاق النار أو لم ينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني.

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وقال كاتس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، "لقد اقتلعنا أنياب الأفعى، وإذا حاول حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار، سنسحق رأسه".

وأفاد البيان بأن تصريحات كاتس جاءت أثناء زيارته لمواقع الجيش الإسرائيلي المطلة على القرى الجنوبية في لبنان، برفقة قائد فرقة الجليل (91).

وبحسب البيان، فإن هدف الزيارة هو "الاطلاع على الترتيبات الأمنية استعدادا للمراحل المقبلة لتطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار".

وخلال الزيارة، أجرى كاتس تقييمًا للأوضاع مع القادة العسكريين، حول الإجراءات "العملياتية على طول المنطقة" الحدودية مع لبنان.

وقال كاتس: "جئت إلى هنا إلى موقع الجيش المطل على مارون الراس ويارون، التي شكلت تهديدًا كبيرًا على بلدات الجليل، للتأكد عن قرب من أنه سيتم الحفاظ على إنجازات الجيش الإسرائيلي".

وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تسمح بعودة مقاتلي حزب الله إلى قرى الجنوب اللبناني لإعادة بناء بنية تحتية تهدد أمن البلدات الإسرائيلية شمالي البلاد.

وقال إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات "غير مسبوقة" لحزب الله خلال العمليات الأخيرة، وأضاف "سنضمن قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة إنفاذ الواقع على الأرض بشكل كامل".

وختم حديثه بالقول: "سنتأكد من إزالة التهديد وإعادة الأمن، بما يتيح لسكان الشمال العودة إلى منازلهم بأمان".