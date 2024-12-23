استطلاع: ما موقف الإسرائيليين من ضم الضفة واحتلال غزة؟

أظهر استطلاع أن 68% من الإسرائيليين يعتقدون أن النصر في غزة يتطلب استعادة جميع الأسرى، بينما أيد 18% فكرة ضم القطاع وإقامة مستوطنات يهودية فيه. وفيما يتعلق بالضفة، دعم 21% ضم كامل الأراضي الفلسطينية، وقال 41% إنهم يدعمون ضم المستوطنات.

عبّر 33% من الإسرائيليين عن دعمهم لضم قطاع غزة للسيادة الإسرائيلية وإقامة مستوطنات يهودية فيه أو فرض حكم عسكري على القطاع واحتلاله بشكل دائم؛ فيما عبّر 42% من الإسرائيليين عن دعمهم لضم أجزاء أو كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة؛ بحسب ما أظهر استطلاع لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، نشر اليوم، الإثنين.

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واعتبر 52% من الإسرائيليين أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب على قطاع غزة "بشكل كامل أو كبير"، في حين بيّن الاستطلاع أن 68% من الإسرائيليين يعتبرون أن تحقيق النصر في غزة يتطلب استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في القطاع.

وقال 12% من الإسرائيليين إن "النصر في غزة يتحقق في ضم" القطاع للسيادة الإسرائيلية والاستيطان فيه؛ فيما قال 8% إن النصر يتحقق "بعد تشكيل سلطة فلسطينية معتدلة لا تشمل حماس" في غزة؛ واعتبر 4% أن النصر يتحقق عند عودة سكان "غلاف غزة" إلى منازلهم.

وفي ما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، قال 32.5% من الإسرائيليين إنهم يفضلون تسليم قطاع غزة إلى سلطة دولية أو إقليمية؛ في حين رأى 19.5% من الإسرائيليين أن البديل الأفضل لسطلة حماس يكون بتشكيل كيان فلسطيني "معتدل" غير مرتبط بحماس. وأيد 18% من الإسرائيليين فكرة ضم القطاع وإقامة مستوطنات يهودية فيه في اليوم التالي للحرب؛ بينما دعا 15% من الإسرائيليين إلى احتلال القطاع وفرض حكم عكسري على غزة.

وفي ما يتعلق بخطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي صرّح بأن عام 2025 سيكون عام "ضم" الضفة الغربية المحتلة، رفض 34% من الإسرائيليين ضم أي جزء من الضفة، وأيد 21% من الإسرائيليين ضم كامل مساحة الضفة، في حين أيد 21% من الإسرائيليين ضم الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.

وبيّن الاستطلاع رفض 54% من الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية، فيما دعم 30% فكرة قيام دولة فلسطينية، ومن بين هؤلاء اعتبر 25% أن الشرط الأهم لقيام الدولة الفلسطينية هو التوصل إلى تسوية إقليمية تتضمن تحالفًا دفاعيًا يضم إسرائيل ودولا عربية والولايات المتحدة.

ومن بين الذين أيدوا إقامة دولة فلسطينية قال 10% إن الشرط الأكثر أهمية هو توفير ضمانات باحتفاظ إسرائيل بـ"حرية العمل العسكري" في الأراضي الفلسطينية، ، في حين قال 5% إنه ينبغي "إصلاح" السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية عليها، فيما دعا 3% تقديم ضمانات لإسرائيل بأن حماس لن تكون جزءا من السلطة الفلسطينية. وقال 46% من المؤيدين لإقامة دولة فلسطينية إنهم يعتقدون أنه يجب تنفيذ جميع هذه الشروط.

وأعرب 47.5% عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بينما رفضه 22.5%. ومع ذلك، عبّر غالبية المشاركين عن تشاؤمهم بشأن قدرة الاتفاق على تحقيق استقرار طويل الأمد، وقال 61% إنهم "قلقون من استمرار الوضع الأمني المتأزم في الجبهة الشمالية".

وفي الشأن السوري، أبدى 45% من الإسرائيليين قلقًا كبيرًا أو معتدلًا من تأثير التطورات الأخيرة في سورية على الأمن القومي لإسرائيل، في حين عبر 46% عن قلق أقل أو غير قلقين على الإطلاق؛ وأيد 45% من الإسرائيليين الموقف الذي يدعو إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة والأراضي السورية حتى تأسيس سلطة جديدة في سورية.

وقال 28% من الإسرائيليين إن جيش الاحتلال يجب أن يحتفظ بالأراضي السورية التي سيطر عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد، بشكل دائم، بينما قال 14% إنهم يعتقدون أنه يجب على الجيش الإسرائيلي مغادرة الأراضي السورية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وفض الاشتباك مع سورية الموقع عام 1974.

كما بين الاستطلاع أن 62% من الإسرائيليين يشعرون بالقلق الشديد من الوضع الاجتماعي في إسرائيل بعد الحرب، وحصلت الحكومة الإسرائيلية على أدنى مستوى من الثقة مقارنة ببقية المؤسسات التي فحصها الاستطلاع (22%)، فيما اقتصر معدل الثقة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 28%.