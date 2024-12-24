تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر

يأتي ذلك، بموجب توصية من قبل اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر 2025.

صادق الكنيست، فجر الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام آخر، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية.

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ويأتي ذلك، بموجب توصية من قبل اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر 2025.

وأيد تمديد حالة الطوارئ 29 من أعضاء الكنيست مقابل 7 معارضين وامتنع 2 عن التصويت، وذلك بناء على طلب الحكومة بإعلان الكنيست حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي: الحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.

ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون هذه الأنظمة سارية المفعول فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.

وأعلنت إسرائيل، مساء السبت، بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم المفاجئ الذين شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، وكذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجوما مفاجئا على إسرائيل، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى"، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط البلاد، كما تسلل مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة إلى البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.