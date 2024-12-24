25 مصابا إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ من اليمن والحوثيون يتوعدون بمواصلة الهجمات

قال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد دوي صافرات الإنذار، جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية". توعدت جماعة الحوثيين في اليمن باستمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل نصرة لغزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط وجنوب إسرائيل.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تلغرام "بعد دوي صافرات الإنذار، جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "تم تفعيل صافرات الإنذار تحسبا لاحتمال سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض".

يأتي ذلك بينما توعدت جماعة الحوثيين في اليمن باستمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل نصرة لغزة، مؤكدة أنها لن تتوقف "إلا بوقف العدوان" على القطاع.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه تمكن من اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن كانت في طريقها إلى داخل إسرائيل.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أنهم نفذوا عمليتين بسلاح الجو المسير، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان، والأخرى استهدفت منطقة يافا.

وقال المتحدث في بيان متلفز إن جماعته "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها".

ووجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحذيرا للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بعد إطلاقهم صاروخين الأسبوع الماضي على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ أوقع 16 إصابة بمركز تجاري في تل أبيب السبت.

وسقط صاروخ باليستي، فجر السبت، كان قد أُطلق من اليمن في مدينة تل أبيب، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "فشل في اعتراض الصاروخ" رغم محاولات اعتراضه.

وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة، معظمهم نتيجة تطاير شظايا زجاج النوافذ التي تحطمت في المباني المجاورة بفعل قوة الانفجار.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن "قوتنا الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي ‘فلسطين 2‘".

وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي على يافا أصاب هدفه بدقة، ومنظومات العدو الاعتراضية فشلت في التصدي له، وبعملية يافا النوعية نحيي أبناء شعبنا الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مؤكدين على المواجهة والتحدي للعدو".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على موانئ وبنى تحتية للطاقة في اليمن الواقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر جنوب شرق إسرائيل، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفقا للحوثيين.