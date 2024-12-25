الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط وجنوب إسرائيل وفي مناطق بالضفة الغربية، وذلك بسبب احتمال سقوط شظايا من عملية الاعتراض، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن المنظومة الدفاعية التابعة لسلاح الجو اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، وعبر إلى المجال الجوي الإسرائيلي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

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ودوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط وجنوب إسرائيل وفي مناطق بالضفة الغربية، وذلك بسبب احتمال سقوط شظايا من عملية الاعتراض، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي: "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ" مع شن الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صاروخ اعتراض سقطت بمنزل في بئر يعقوب وسط البلاد، بينما أصيب 9 أشخاص خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط وجنوب البلاد.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.

وأعلن الحوثيون استهداف هدف عسكري إسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وذلك في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الحوثيين، بالتحرك ضد الحوثيين، قائلا في مقطع فيديو بثه مكتبه "كما تصرفنا بقوّة ضدّ الأذرع المسلحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرك ضد الحوثيين بقوة وتصميم وحنكة".

وتطلق جماعة الحوثي بشكل متكرر مُسيرات وصواريخ تجاه إسرائيل، قائلة إنه يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وخلف أكثر من 153 ألف شهيد وجريح.