"يونيفيل": قلقون من استمرار إسرائيل بتدمير مناطق بجنوب لبنان

الجيش اللبناني: "العدو الإسرائيلي تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار"* الجيش الإسرائيلي: "ألغينا بشكل كامل قدرة حزب الله على تنفيذ هجوم بري على أراضينا وقدرته على شن ضربة نارية بواسطة رشقات صاروخية شديدة"

أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان اليوم، الخميس، أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهش يجب أن تتوقف"، وأعربت عن قلقها من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وجاء في بيان "يونيفيل" أن "هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701. وسوف يواصل جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها".

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم، "يواصل العدو الإسرائيلي تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية".

وأضاف أنه "في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي، اليوم، في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه سجل منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى اليوم "47 انتهاكا للاتفاق من جانب حزب الله"، وأنه خلال هذه الفترة شن 25 هجوما في الأراضي اللبنانية وقتل 44 مسلحا.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الحرب على لبنان "ألغينا بشكل كامل قدرة حزب الله على تنفيذ هجوم بري على أراضينا وقدرته على شن ضربة نارية بواسطة رشقات صاروخية شديدة".

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه خلال الحرب قتل 3800 عنصر في حزب الله، بينهم 700 من قوة الرضوان التي أصيب أكثر من ألف من عناصرها، "ما يعني إخراج القوة الأكثر نوعية لدى حزب الله عن كفاءاتها والتي كان يفترض أن تتوغل إلى بلدات الجليل"، حسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه "دمرنا حوالي 75% من منصات إطلاق القذائف الصاروخية قصيرة المدى وحوالي 70% من الأسلحة الإستراتيجية لدى حزب الله، وبينها صواريخ أرض – أرض لمدى متوسط وطويل صواريخ موجهة عن بعد وصواريخ شاطئ – بحر ووسائل أخرى. وخلال الحرب، ألغينا قدرة حزب الله على توجيه ضربات إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق، إلا أن صحيفة "هآرتس" ذكرت أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من لبنان "في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم بسط سيطرته الكاملة على جنوبي لبنان".