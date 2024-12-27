الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وتم تفعيل صافرات الإنذار في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه صاروخا آخر أطلق من اليمن، فجر اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، إن "منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن".

وأوضح أن "الصاروخ تم إسقاطه قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بسبب احتمال سقوط الحطام".

وأفادت مصادر طبية بأن 18 إسرائيليا أصيبوا، فجر اليوم، خلال تدافع مئات آلاف الإسرائيليين نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن، ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

يأتي هذا بعد وقت قصير من استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في اليمن، الخميس، بما في ذلك المطار الدولي في العاصمة صنعاء، ردا على الهجمات التي نفذها الحوثيون في اليمن.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ومنذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام، استهدف الحوثيون في اليمن إسرائيل بهجمات صاروخية ومسيّرات.