نتنياهو لن يشارك بمراسم تنصيب ترامب وإلغاء جلسات محاكمته الأسبوع الحالي

محامي نتنياهو يبلغ المحكمة بأن الأخير سيخضع اليوم لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا بتخدير عام، ويلمح إلى أنه سيطلب إلغاء جلسات الأسبوع المقبل أيضا، وتوقعات بأن لا يلتقي نتنياهو مع ترامب قبل آذار/مارس المقبل

أبلغ محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المحكمة المركزية في تل أبيب بأن العملية الجراحية لاستئصال البروستاتا التي سيخضع لها نتنياهو اليوم، الأحد، ستجري بتخدير عام، وسيبقى بعدها في المستشفى لعدة أيام.

ووافق قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب على طلب وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، بإلغاء جلسات محاكمة نتنياهو الثلاث خلال الأسبوع الحالي وقرروا استئناف المحاكمة يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

وفي هذه الأثناء، تبين أن نتنياهو لن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 21 كانون الثاني/يناير المقبل، رغم أن تقديرات سابقة أفادت بأنه سيسافر إلى واشنطن لحضور المراسم.

وإلى جانب ضرورة شفاء نتنياهو في أعقاب العملية الجراحية التي سيخضع لها اليوم، فإن السبب المركزي لعدم حضوره مراسم تنصيب ترامب هي أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل أن مراسم تنصيب ترامب لن تكون بحضور زعماء أجانب.

كذلك سيفضل نتنياهو عدم السفر إلى واشنطن بعد أن اتضح أن ترامب لن يستقبله في البيت الأبيض، وبدلا من ذلك سيدعوه ترامب إلى لقاء شخصي ووجبة عشاء، في آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، قال محاميه إن النيابة العامة وافقت على إلغاء جلسات المحكمة للأسبوع الحالي، وأضاف أنه "سيطلع المحكمة لاحقا" على وضع نتنياهو، وهو ما اعتبر أنه تلميح لاحتمال طلب إلغاء جلسات المحكمة في الأسبوع المقبل أيضا.

ويتوقع إجراء العملية الجراحية لنتنياهو، عصر اليوم، في مستشفى هداسا – عين كارم في القدس.