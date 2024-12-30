مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بـ"الحانوكا"

أفادت دائرة الأوقاف بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال، التي رافقتهم خلال تنظيمهم لجولات استفزازية في ساحات الحرم وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة.

واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم الإثنين، اقتحامها لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإحياء ما يسمى عيد "الحانوكا- الأنوار".

يأتي ذلك، فيما تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى والقدس، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المسجد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال، التي رافقتهم خلال تنظيمهم لجولات استفزازية في ساحات الحرم وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى، وسط تشديدات فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وإجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد كافة ومحيط ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وتتواصل الاقتحامات الواسعة للمستوطنين للأقصى حتى انتهاء عيد "الحانوكا"، الخميس المقبل، حيث دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال أسبوع العيد اليهودي.

ويتخلل العيد اليهودي تنظيم شعائر توراتية وتملويدة في ساحة البراق، واقتحامات للأقصى بأعداد كبيرة وأداء طقوس ورقصات تلمودية، وإدخال الشمعدان لباحات الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن الأقصى، وفقا لمعطيات صادرة عن محافظة القدس.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.