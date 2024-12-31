تراجع نسبة النمو السكاني في إسرائيل بسبب ميزان هجرة سلبي

بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإنه خلال العام 2024 هاجر من إسرائيل 82.7 ألف مواطن وعاد إليها 23.8 ألف مواطن، أي أن 58.9 ألف مواطن هاجروا ولم يعودوا إلى البلاد بحلول نهاية العام 2024.

ارتفع عدد السكان في إسرائيل في العام 2024 بنسبة 1.1% بينما كانت هذه النسبة 1.6% في العام 2023، وذلك على إثر ميزان هجرة سلبي وارتفاع الهجرة من إسرائيل إلى خارجها، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية اليوم، الثلاثاء.

وتفيد المعطيات بأنه خلال العام 2024 هاجر من إسرائيل 82.7 ألف مواطن وعاد إليها 23.8 ألف مواطن، أي أن 58.9 ألف مواطن هاجروا ولم يعودوا إلى البلاد بحلول نهاية العام 2024.

وحسب المعطيات، فإن 32.8 ألف أجنبي هاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لأجانب لديهم علاقة باليهودية بالهجرة إلى إسرائيل، وعدد هؤلاء المهاجرين أقل بحوالي 15 ألفا عن عددهم في العام 2023.

رغم ذلك، ارتفع عدد سكان إسرائيل ليصل إلى 10 ملايين و27 ألف نسمة تقريبا، بينهم 7 ملايين و707 آلاف يهودي و"آخرين"، أي المسيحيين غير العرب والمسجلين بلا ديانة، ويشكلون نسبة 76.9% من السكان.

وبلغ عدد العرب مليونين و104 آلاف نسمة، ويشمل هذا العدد الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يقدر عددهم بحوالي 400 ألف نسمة، وسكان القرى الدرزية في هضبة الجولان المحتلة ويقدر عددهم بأكثر من 20 ألفا. ويشمل التعداد السكاني حوالي 216 ألف أجنبي.

ووُلد في إسرائيل حوالي 181 ألف طفل، بينهم 76% يهود و24% عرب.

وتوفي قرابة 51.4 ألف شخص خلال العام 2024، وهذا العدد أعلى بحوالي 1800 وفاة قياسا بالعام 2023، لكن هذا الإحصاء يشمل حوالي 1870 جنديا ومواطنا قُتلوا خلال الحرب منذ 7 أكتوبر العام الماضي.