الاحتلال يحاصر دير قديس ويبحث عن فلسطينية بزعم محاولة طعن مستوطنين

تفرض قوات الاحتلال حصارا على بلدة دير قديس، وتقوم بعمليات بحث وتفتيش عن امرأة بزعم ضلوعها في محاولة تنفيذ عملية الطعن.

تحقق أجهزة الأمن الإسرائيلية في محاولات تنفيذ عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد.

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وانتشرت قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة دير قديس غرب رام الله، وذلك بعد محاولة تنفيذ عملية طعن لمستوطن دخل للبلدة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مستوطن بجروح بعد تعرضه لعملية طعن في بلدة دير قديس، بينما نفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تسجيل أي إصابات بصفوف المستوطنين.

لكن، صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت أن محاولة الطعن في دير قديس لم تسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بقوات ويحاصر البلدة.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن مجموعة من المستوطنين دخلوا بمركبتهم إلى بلدة دير قديس من أجل غسل المركبة، وخلال ذلك بحسب المزاعم الإسرائيلية حاولت امرأة فلسطينية طعنهم وهربت من المكان، ولم تقع إصابات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة، وقامت بعمليات بحث وتفتيش عن امرأة فلسطينية بزعم ضلوعها في محاولة تنفيذ عملية الطعن.