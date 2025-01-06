تايلاند: دعوى ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة

حسب وثيقة إسرائيلية، "صندوق هند رجب" يقف وراء الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة، وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب خلالها، ويستخدم خدمات مكتب محاماة تايلاندي متخصص بقوانين الحرب

قدمت منظمة صندوق هند رجب دعوى قضائية إلى محكمة تايلاندية ضد جندي إسرائيلي يتواجد في تايلاند، واتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لوثيقة صادرة عن دائرة الأبحاث في وزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية اليوم، الإثنين.

وذكرت الوثيقة أن "صندوق هند رجب" يقف وراء الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب خلالها، وأنه يستخدم خدمات مكتب محاماة تايلاندي متخصص في قوانين الحرب والقوانين الإنسانية الدولية من أجل محاكمة جنود إسرائيليين.

وكان "صندوق هند رجب"، على اسم طفلة فلسطينية استشهدت بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، قد قدم دعوى ضد جندي إسرائيلي تواجد في البرازيل، نهاية الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من الهرب إلى خارج البرازيل.

وتوقعت الوثيقة الإسرائيلية أن يتصاعد نشاط "صندوق هند رجب" في الفترة القريبة المقبلة من خلال التعاون مع مكاتب محامين محليين في دول العالم. وتأتي المطالبة بمحاكمة الجنود الإسرائيليين استمرارا لقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وتأسس "صندوق هند رجب" في بروكسل كمنظمة غير حكومية، في أيلول/سبتمبر الماضي، ويجمع معلومات حول الجنود الإسرائيليين من الشبكات الاجتماعية التي ينشرون فيها صورا ومقاطع فيديو توثق مشاركتهم في الحرب، وأخرى توثق سفراتهم إلى دول أجنبية.

وحسب الوثيقة الإسرائيلية، فإن اللبنانيين دياب أبو جهجاه وكريم حسون أسسا الصندوق وهو فرع لحركة "ثلاثين آذار" التي تنشط منذ ثلاثين عاما في الملاحقة القضائية ضد الجنود الإسرائيليين في العالم.

وذكرت الوثيقة الإسرائيلية أن "صندوق هند رجب" قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية معلومات توثق جرائم حرب في قطاع غزة ولبنان ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط إسرائيلي.

وخلال الحرب الحالية على غزة، قدم الصندوق حتى اليوم دعاوى ضد 28 جنديا إسرائيليا في ثماني دول وهربت إسرائيل جنودا من 5 دول على الأقل.