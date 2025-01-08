نتنياهو يطالب بتصعيد العمليات في الضفة... والجيش الإسرائيلي يشكو "نقص القوات"

رئيس الحكومة الإسرائيلية يدعو لتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بينما يرد قائد القيادة الوسطى بأن الموارد البشرية المحدودة تتطلب تعزيز القوات، في ظل الجدل المتصاعد حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أمس الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي إلى اتباع نهج "أكثر هجومية" في الضفة الغربية.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، ونقلت عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، قوله إن "عدد القوات محدود"، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيزات إضافية من الجنود.

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل الجدل الدائر بشأن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الذي تروج له حكومة نتنياهو، والذي أثار انتقادات واسعة من الأوساط الأمنية والعسكرية، خشية تأثيره على الجاهزية العملياتية.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعًا لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية، في أعقاب عملية الفندق، قرب قلقيلية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم شرطي، صادق خلاله على مجموعة من العمليات "الهجومية والدفاعية" في الضفة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الاجتماع عقد بمشاركة وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار؛ وذكر أن نتنياهو صادق على إجراءات لـ"ملاحقة المخربين والقبض عليهم، بالإضافة إلى إجراءات دفاعية وهجومية".

ومساء الثلاثاء، اجتمع كاتس برؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، لمناقشة "التهديدات الأمنية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بحضور قائد القيادة الوسطى، بلوت، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان.

وخلال الاجتماع "أطلع كاتس قادة المستوطنات على الإجراءات الفورية التي أمر الجيش باتخاذها لتعزيز الأمن، بما في ذلك تكثيف النشاط العسكري، وتنفيذ عمليات إحباط واسعة داخل البلدات، وتشديد إجراءات إنفاذ القانون على الطرق".

وشدد كاتس خلال اللقاء على التزام الأجهزة الأمنية بتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة. وقال إن الضفة الغربية "تحولت إلى ساحة مركزية في خريطة التهديدات على إسرائيل. نحن نستعد للرد وفقًا لذلك".

وأضاف "نشهد محاولات متزايدة لتصعيد الإرهاب الفلسطيني عبر تهريب أسلحة متطورة، وتمويل وتوجيه من المحور الإيراني، ومن التيار السني الإسلامي المتطرف، الذي يعزز نفوذه في المنطقة بعد الأحداث في سورية".

وأضاف "سنواصل التحرك بقوة لمواجهة موجة الإرهاب، وسنضرب المنفذين ومن يرسلهم ومن يوفر لهم الدعم. أمن المستوطنات وسكانها هو أولويتنا، وإسرائيل تعتمد على جيشها فقط لضمان الأمن، وليس على أي جهة أخرى".

من جهته، قال رئيس المجلس الاستيطاني "بنيامين"، ورئيس مجلس المستوطنات، يسرائيل غانتس "إننا وصلنا إلى وضع لم يعد بالإمكان اعتبار الضفة الغربية ساحة ثانوية. إيران استقرت في محيطنا، وأكثر من نصف مليون مواطن إسرائيلي يعيشون على قنبلة موقوتة".

وأضاف "يجب أن نتخلى عن العقلية التي كنا نعيش بها قبل السابع من أكتوبر؛ وأشار غانتس إلى أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية ليس قدرا محتوما، بل نتيجة لسياسات بدأت مع اتفاقيات أوسلو. الآن هو الوقت لتغيير الاتجاه والعمل بكل قوة للقضاء على الإرهاب".

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 14 شهرا على قطاع غزة صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 840 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين.