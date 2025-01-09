أهالي جنود إسرائيليين لنتنياهو: "الحرب بلا أفق؛ أوقفها... غزة لن تكون مقبرة لأبنائنا"

حراك آخذ بالتوسع، ويضم حاليا أكثر من 800 والد لجندي إسرائيلي يطالبون بـ"إنهاء الحرب على غزة وإعادة الرهائن"، متهمين نتنياهو بـ"التخلي عن الجنود" و"إطالة أمد حرب بلا هدف ودون طائل"، و"استخدام أبنائهم كوقود للمدافع"، و"إحلال الخراب"، ويهددون بأنشطة احتجاجية متصاعدة.

اتهم ذوو أكثر من 800 جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن شاركوا أو لا يزالون يشاركون في الحرب على قطاع غزة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"قيادة حرب بلا أفق لا مثيل لها في التاريخ"، مهددين بخوض معركة احتجاجية لإنهائها.

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وفي رسالة أرسلها الأهالي إلى نتنياهو، صباح اليوم، الخميس، قالوا "إننا نطالب بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن عبر اتفاق"، وشددوا على أنهم سيخوضون "معركة بلا هوادة. لن نسمح بأن تتحول غزة إلى مقبرة لأبنائنا في حرب وصلت إلى نهايتها منذ زمن".

وجاء في الرسالة: "أبناؤنا خرجوا إلى حرب حتمية فرضت عليهم بسبب سياساتك. فقدوا أصدقاءهم ويواصلون الموت والإصابة، نفسيًا وجسديًا. قاتلوا لأنهم التزموا بأهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة الرهائن".

وتابع الأهالي أنه "بعد عام وشهرين، يعلم الجميع، بمن فيهم هم، أن الحرب تطول دون هدف، وأن الرهائن لن يعودوا إلا عبر صفقة. لا يوجد أي مبرر لبقاء الجيش في غزة سوى لتحقيق أحلام استيطانية مفرطة".

واختتم الأهالي رسالتهم بالقول: "نحن نتهمك بالتخلي عن الرهائن والجنود. ندعوك إلى إنهاء الحرب، وإعادة الرهائن والجنود الذين يقتلون يوميًا دون جدوى. دعنا نعيد بناء الدمار الذي تسببت فيه أنت وحكومتك. لن نسمح لك بمواصلة التضحية بأبنائنا كوقود للمدافع".

وأطلق الأهالي على حراكهم اسم "أهالي المقاتلين يصرخون: كفى!"، وهو آخذ في التوسع، حيث يضم حاليًا 837 والدًا لجندي في الخدمة النظامية والاحتياط يخدمون في غزة. ووفقًا لما أعلنوه، فإنهم يخططون لتنظيم أنشطة احتجاجية خلال الأيام المقبلة تدعو إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك فعاليات مقررة يوم السبت المقبل في عشرات المواقع.