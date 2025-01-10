الجيش الإسرائيلي: امرأة وابنها قتلا في "غلاف غزة" في 7 أكتوبر بنيران قواتنا

حسب تحقيق الجيش الإسرائيلي، فإن قوة إسرائيلية رصدت الابن على أنه شخص مشبوه وأطلقت النار عليه وقتلته، وقوة أخرى أطلقت النار على مركبة تواجدت فيه الامرأة وقتلتها، وترك عناصر حماس المركبة وأبقوا الجثة بداخلها

آثار إطلاق نار كثيف في "ناحال عوز" في 7 أكتوبر (Getty Images)

أظهر تحقيق للجيش الإسرائيلي أن تومير وديكلا عريفا من كيبوتس "ناحال عوز" في "غلاف غزة" قتلا في 7 أكتوبر 2023 بنيران قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان للجيش اليوم، الجمعة.

وحسب البيان، فإنه جرى توثيق وجودهما أثناء توغل عناصر حماس في كيبوتس "ناحا عوز" ودخولهم إلى بيتهما، "وخطفوا هاتف ديكلا النقال، وشغلوا مقطع فيديو ببث مباشر في فيسبوك، جرى خلاله تصوير أفراد العائلة داخل بيتهم".

وأضاف البيان أن مقطع الفيديو الذي بث بشكل حي إلى الدولة كلها هو أحد أشهر مقاطع الفيديو التي صُورت خلال هجوم 7 أكتوبر في "ناحال عوز".

ويظهر في مقطع الفيديو تومير وهو يتجول مع عناصر حماس في البيوت المجاورة في الكيبوتس، ويدعو الجيران إلى الخروج من بيوتهم، بأمر من عناصر حماس.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفقا للتحقيق العسكري، فإن تومير نجح بالهروب من عناصر حماس والاختباء في الكيبوتس، وبعد دقائق وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي التي خاضت قتالا شديدا في الكيبوتس، ورصدته كشخص مشبوه وأطلقت النار عليه وقتلته.

ويتعالى من التحقيق العسكري أن تومير "هو الذي قُتل على ما يبدو بنيران قواتنا بسبب رصد خاطئ".

وأضاف البيان أنه في موازاة ذلك "خطف" عناصر حماس ديكلا، ووضعوها في مركبة سوية مع زوجها الراحل وابنتيهما، إيلا ودافنا، اللتين تم تحريرهما في صفقة تبادل الأسرى، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2023.

وحسب التحقيق، فإنه خلال توجه المركبة إلى قطاع غزة، أطلقت قوة في الجيش الإسرائيلي النار إلى القسم الخلفي للمركبة، وأصيبت بإطلاق النار هذا ديكلا وقُتلت. وبعد إطلاق النار، ترك عناصر حماس المركبة في الكيبوتس وأبقوا جثة ديكلا فيها.

وتابع البيان أنه جرى تقديم التحقيق العسكري إلى العائلة بشكل غير مألوف، وقبل استعراض التحقيق الكامل حول المعركة في كيبوتس "ناحال عوز".