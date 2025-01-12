33 محتجزا إسرائيليا على طاولة المفاوضات: "تنسيق إسرائيلي أميركي مكثف لإتمام الصفقة"

تحركات مكثفة بوساطة قطر ومصر بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة تبادل تشمل 33 رهينة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، وسط تنسيق بين إدارتَي بايدن وترامب مع تل أبيب؛ توقعات إسرائيلية حذرة بإمكانية التوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

تشهد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الإبادة المستمرة منذ 16 شهرا على قطاع غزة.

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وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، ما أدى إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبثت التقارير الإسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية، حالة من التفاؤل الإسرائيلي الأميركي بما في ذلك في أروقة الإدارتين، المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن، والمنتخبة برئاسة دونالد ترامب، وسط أنباء عن تفاهمات بشأن مرحلتين لصفقة محتملة.

وفي هذه الأثناء، تواصل تل أبيب تشديد موقفها الرسمي، إذ طلبت رئاسة الحكومة من الوزراء التشديد خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام على أن "الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها، والتي تشمل: إعادة جميع الرهائن، القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس، إزالة تهديد الإرهاب من قطاع غزة، وضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

في المقابل، أعرب مسؤولون في إدارة بايدن، مساء أمس، السبت، عن تفاؤل حذر بشأن المحادثات حول صفقة الرهائن، بعد أن أبدوا في الأيام الأخيرة شكوكًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأكد المسؤولون أن هناك تقدمًا في المحادثات، مع وصول المبعوث الأميركي بريت ماكغورك إلى الدوحة. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المفاوضين يهدفون التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب بعد ثمانية أيام فقط.

كما أشار المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل بعد أن أجرى محادثات في الدوحة، إلى نفس الجدول الزمني المتوقع للصفقة. واعتبرت الصحيفة أن الرسائل الصادرة عن إدارة بايدن وإدارة ترامب توضح لحركة حماس أن هناك تنسيقًا في الموقف الأميركي.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع أن الصفقة المطروحة تناقش الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة، لكن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المقابل لم يُعرف بعد. وأضاف "سنعرف ذلك فقط عندما نعلم عدد الرهائن الأحياء والأموات"، ووصف ذلك بأنه "يوم مهم".

في الأيام الأخيرة، أبدى فريق الرئيس بايدن شكوكًا حول إمكانية التوصل إلى صفقة قريبة، لكن الوضع تغيّر بعض الشيء. وقد أوفد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثل الجيش نيتسان ألون، والمستشار السياسي أوفير فلك، إلى الدوحة "للمضي قدمًا في الدفع نحو صفقة تبادل".

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن الوفد الإسرائيلي غادر بالفعل إلى قطر، وسبقه المبعوث الخاص لترامب، وأفادت بأن "الطائرة الخاصة للمبعوث الخاص للرئيس ترامب هبطت في الدوحة؛ فيما غادر الوفد الإسرائيلي بالفعل إلى العاصمة القطرية".

ويأتي ذلك بعد تأجيل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر عدة مرات، وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قرار إرسال الوفد جاء في أعقاب محادثات شملت نتنياهو وويتكوف وماكغورك. وأضافت أنه "بعد إقامة قصيرة في إسرائيل واجتماعه مع نتنياهو، عاد مبعوث ترامب إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يصل الوفد الإسرائيلي خلال اليوم".

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى "هناك تفاؤل هذه المرة، ويبدو أن الأمور أقرب من أي وقت مضى"، لكنه حذر قائلاً: "لقد كنا في هذا الوضع سابقًا". في غضون ذلك، أشار وزراء في الكابينيت الإسرائيلي إلى أنهم معزولون تمامًا عن تفاصيل المحادثات بشأن الصفقة المحتملة.

وأشاد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين بقرار إرسال الوفد المفاوض إلى قطر، ودعا إلى عدم "تفويت الفرصة". وتوجّه المقر إلى أعضاء البعثة قائلاً: "اعملوا حتى يخرج الدخان الأبيض، وعُودوا مع النبأ المنشود – اتفاق يضمن إعادة جميع الرهائن؛ الأحياء للتعافي، والجثث للدفن اللائق".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع قوله، مساء أمس، إن "هناك تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات بدأ منذ عدة أسابيع. وفي ظل التطورات، وبعد يوم طويل من المشاورات، ومحادثة مطوّلة ومفصّلة (أجراها نتنياهو) مع ويتكوف، شارك فيها وزير الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية وبريت ماكغورك".

وأضاف أنه "في هذه المكالمة، تم التعمق في التفاصيل وتوضيح المواقف الإسرائيلية، وأصدر رئيس الحكومة توجيهاته بإرسال الوفد إلى الدوحة. الآن، تتصاعد الجهود من مستوى العمل إلى المستوى الأعلى للمفاوضين، الذين سيكونون على اتصال مباشر" مع قيادة الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "النجاح يعتمد على حماس. اليوم تعاملنا مع جميع مكونات الصفقة، وهي صفقة معقدة تتكون من العديد من التفاصيل. من أجل التوقيع عليها وتنفيذها، يجب التوصل إلى اتفاق على جميع مكوناتها. نأمل أن نقترب من إتمام الصفقة، لكن من المهم أن نوضح أننا لم نصل بعد. مرحلة التوقيع تعتمد بشكل رئيسي على حماس. جميع المكونات موجودة على الطاولة، وعليهم الآن اتخاذ الخطوة التالية".

وقال إن المناقشات تشمل إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، "نتفاوض على قائمة تضم 33 رهينة، يجب أن يعودوا جميعًا – الأحياء والجثث. هذا هو الجزء الأول من الصفقة. المفاوضات تتناول الجميع، سواء الأحياء أو الأموات، وتشمل كيفية الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أننا بحاجة إلى استعادة 98 رهينة في نهاية الأمر. اليوم أُجْرِيَت مناقشة حول المعايير، لأنها جزء من مكونات الصفقة".

وفي ما يتعلق بالمعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، قال المصدر: "نحن نعمل على مفاتيح (للتبادل) للإفراج عن عدد معين مقابل الجنود، المدنيين غير الجنود، كبار السن والمصابين. سنعرف عدد المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم فقط عندما نعرف عدد الرهائن الأحياء، وهو ما رفضت حماس توضيحه حتى الآن".

وتابع "مع بدء وقف إطلاق النار، تتوقع إسرائيل إطلاق سراح الرهائن فورًا. وسيلتقي منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، برئيسة الصليب الأحمر التي ستزور إسرائيل هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل إطلاق سراح الرهائن وإمكانية مشاركة الصليب الأحمر في تنفيذ الصفقة".

وأضاف المصدر أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة، حيث سيعمل الفريق الإسرائيلي رفيع المستوى مع ويتكوف وماكغورك. نحن نعمل بشكل ممتاز مع كل من الإدارتين الأميركية الحالية والمقبلة، مما يضمن استمرارية التفاهم. كلا الإدارتين تتفقان معنا بالكامل".

وقال إن "هناك إجراءات قانونية مطلوبة قبل تنفيذ الصفقة – موافقة الكابينيت والحكومة، وبعد ذلك عملية الالتماسات أمام المحكمة العليا. تحتاج الصفقة إلى بضعة أيام للإعداد، وكل شيء يعتمد على قرار حماس. يمكننا تنفيذ الصفقة في غضون أيام، ولكن أولاً يجب أن نرى كيف تتطور الأمور في الأيام المقبلة. نحن نريد أن نرى أن حماس مستعدة للتوقيع".