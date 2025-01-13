سلاح الجو الإسرائيلي يسقط بجنوب البلاد مسيرة أطلقت من اليمن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن سلاح الجو اعترض صباح اليوم الإثنين، في جنوب البلاد مسيرة أطلقت من اليمن، حيث لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وفق السياسة المتبعة، على ما جاء في بيان المتحدث العسكري.

الحوثيون: العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة (Getty Images)

أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن سلاح الجو اعترض صباح اليوم الإثنين، في جنوب البلاد مسيرة أطلقت من اليمن، حيث لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وفق السياسة المتبعة، على ما جاء في بيان المتحدث العسكري.

ومساء الجمعة، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 3 مسيرات أطلقت من اليمن، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن فوق البحر الأبيض المتوسط، بينما اعترض مسيرة ثالثة دخلت أجواء البلاد عبر سيناء.

وشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدوانا على مواقع في "عمق اليمن" والعاصمة صنعاء، بحسب ما أعلن في بيان، فيما أعلن الحوثيون، أن أميركا وبريطانيا، شنّتا غارات، استهدفت مديرية حرف سفيان، شمالي اليمن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طائرات حربية لسلاح الجوّ، أغارت قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات، وسلاح البحرية، على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة الساحل الغربي، وفي عمق اليمن".

وأضاف أن "هذه الغارات تأتي في ضوء الهجمات المتكررة من قبل نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وضد البنى التحتية المدنية في إسرائيل، والتي تشمل إطلاق مسيّرات، وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون تنفيذ عدد من العمليات العسكرية، استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، فيما استهدفت ثلاث عمليات العمق الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة.

وقال الناطق العسكري، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ ظهر الجمعة عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرتين مسيرتين. والعملية الأخرى استهدفت هدفًا حيويًا في عسقلان بطائرة مسيرة".

وتابع أنه "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء الجمعة استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرة مسيرة"، وأضاف أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".

وشدد على أن العمليات جاءت "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر في غزة"، وأكد مواصلة العمليات "المساندة للمقاومة الفلسطينية"، وقال إن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".