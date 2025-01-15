كشفت وثيقة من صفحتين، تم تسريبها بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تفاصيل دقيقة حول الترتيبات الميدانية والإنسانية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. الوثيقة توضح بنودًا تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ترتيبات معبر رفح وبرنامج تبادل الأسرى.

تتضمن وثيقة مرفقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحت عنوان "إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين"، تفاصيل من صفحتين تم تسريبهما عقب الإعلان الرسمي عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

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وجاءت الوثيقة التي تعتبر "مرفق رقم 1" للاتفاق، لتوضح الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، وتشمل خارطة انسحابات القوات الإسرائيلية، وترتيبات معبر رفح، وبرنامج تبادل الأسرى، بالإضافة إلى بنود تتعلق بعودة النازحين إلى شمالي القطاع.

كما توضح الوثيقة إجراءات المساعدات الإنسانية، وتبرز تفاصيل دقيقة تعكس مرحلة ما بعد الإعلان الرسمي عن الاتفاق، وتكشف الترتيبات الميدانية والإنسانية لتطبيق وقف إطلاق النار، مع ضمانات دولية لالتزام الطرفين بالتفاهمات المتفق عليها.

تفاصيل الوثيقة

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية

الهدف النهائي هو تنفيذ اتفاق 27 أيار/ مايو 2024 بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.

ستستمر جميع الإجراءات من المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية طالما استمرت المفاوضات بشأن شروط تنفيذها.

سيعمل الضامنون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق شامل.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية

انسحاب تدريجي: القوات الإسرائيلية ستنسحب شرقًا من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور "نيتساريم" و"دوار الكويت").

إعادة الانتشار: ستتمركز القوات في محيط 700 متر باستثناء خمس نقاط محددة تصل إلى 400 متر إضافية، بناءً على الخرائط المتفق عليها بين الطرفين.

3. تبادل الأسرى

الرهائن والمرضى: إطلاق سراح 9 رهائن مرضى مقابل 110 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد.

إطلاق سراح 1000 معتقل فلسطيني ممن اعتقلوا بدءا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من غير المشاركين في أحداث 7 أكتوبر.

الفئات الخاصة:

كبار السن (الرجال سن الـ50) بمعدل 1:30، على أن يشمل التبادل 3 أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد و27 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام الأخرى.

إطلاق سراح إبراهيم منغستو وهشام السيد بمعدل 1:30 بالإضافة إلى 47 أسيرا من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم.

سيتم إطلاق سراح عدد إضافي من الفلسطينيين في الخارج، أو في غزة وفق القوائم المتفق عليها.

4. محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا)

خفض القوات تدريجيًا: في منطقة المحور خلال المرحلة الأولى، وفق الخرائط المتفق عليها.

انسحاب نهائي: يبدأ بعد إطلاق سراح آخر رهينة في اليوم 42، ويستكمل خلال 50 يومًا كحد أقصى.

5. معبر رفح: إعادة التشغيل

تشغيل المعبر لنقل المدنيين والجرحى فور إطلاق سراح جميع النساء المدنيات، على أن تعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول المعبر وفقا للخرائط المتفق عليها بين الطرفين.

يسمح بعبور 50 عسكريًا جريحًا يوميًا برفقة 3 أفراد، بموافقة إسرائيل ومصر.

يتم تشغيل المعبر استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر.

6. خروج المرضى والجرحى المدنيين

العبور عبر رفح: يسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور، وفقًا للبند 12 من اتفاق 27 أيار/ مايو 2024.

7. عودة النازحين داخليًا دون سلاح (محور نيتساريم) - عودة تدريجية:

اليوم السابع: عودة المشاة شمالًا دون تفتيش عبر شارع الرشيد.

اليوم 22: عودة المدنيين شمالًا عبر شارع صلاح الدين دون تفتيش.

اليوم السابع: السماح للمركبات بالعودة بعد فحصها من شركة خاصة بإشراف الوسطاء.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية

تنفيذ المساعدات: يتم تنفيذ كافة الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفق البروتوكول المتفق عليه، تحت إشراف الوسطاء الدوليين.