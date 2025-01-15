مسؤولون إسرائيليون: حماس وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار وقد يعلن الخميس

تقديرات إسرائيلية أن تبادل الأسرى سيبدأ يوم الأحد أو الإثنين المقبلين في الحد الأقصى* مصدر فلسطيني: الوسطاء استلموا خرائط انسحاب وتواجد الجيش الإسرائيلي وهي متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفنية

قال مسؤول إسرائيلي اليوم، الأربعاء، أن زعيم حماس، محمد السنوار، "أعطى إجابة إيجابية" لصفقة تبادل أسرى، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنه يوجد "تقدم إيجابي" في المفاوضات الجارية بالدوحة، وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق غدا، الخميس، في الحد الأقصى.

ويتوقع أن يعقد اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني، صباح غد. وقال مصدر إسرائيلي إنه في حال توقيع الاتفاق اليوم أو غدا، فإن التقديرات هي أن تبادل الأسرى سيبدأ يوم الأحد أو الإثنين المقبلين في الحد الأقصى، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.

وتشير التقديرات إلى أنه توجد أغلبية بين وزراء الكابينيت مؤيدة للاتفاق، إثر تأييد معظم وزراء حزب الليكود والأحزاب الحريدية للاتفاق.

ويتوقع أن يصوت وزراء حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" ضد الاتفاق، فيما اجتمع نتنياهو مع رئيسي الحزبين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في محاولة لإقناعهما بالامتناع عن الانسحاب من الحكومة.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الساعات الأخيرة شهدت تقدما إضافيا بالمفاوضات، والتي من الممكن الانتهاء منها مساء اليوم أو حتى الغد.

وأفادت بأن الترجيحات تشير إلى أن التوقيع على الاتفاق مساء اليوم بينما سيكون الإعلان الرسمي غدا، مشيرة إلى أن الكابينيت سينعقد صباح الخميس على أن يتبعه جلسة الحكومة، فيما من المقرر أن تكون دفعة التبادل الأولى يوم الأحد.

لكن مكتب نتنياهو أعلن أنه "على عكس هذه التقارير، فإن حماس لم تسلم ردها بعد على الصفقة". إلا أن مسؤولا إسرائيليا نفى أقوال مكتب نتنياهو.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني قوله إن الوسطاء استلموا خرائط انسحاب وتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأن الخرائط الإسرائيلية متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفنية من جميع الأطراف.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون في العاصمة المصرية القاهرة باتفاق جميع الأطراف.